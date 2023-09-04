Рублев, Джокович и Алькарас – единственные, кто вышел в 1/4 финала на трех ТБШ в сезоне
Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open. Ранее в сезоне-2023 он сделал это на Australian Open и «Уимблдоне».
Рублев, Карлос Алькарас и Новак Джокович – единственные игроки, дошедшие до 1/4 финала на трех ТБШ в этом году. Алькарас не сделал этого в Австралии, потому что пропускал турнир. А Джокович на трех предыдущих «Шлемах» 2023-го вышел в финал (в Австралии и на «Ролан Гаррос» финалы выиграл).
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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теперь надо проходить этот четвертьфинал!
Хотя мастерс он вымучил в этом году, так что шансы есть