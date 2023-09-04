Рублев, Джокович и Алькарас – единственные, кто вышел в 1/4 финала на трех ТБШ в сезоне

Теги Новак Джокович Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP Андрей Рублев Карлос Алькарас Теннис

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open. Ранее в сезоне-2023 он сделал это на Australian Open и «Уимблдоне».

Рублев, Карлос Алькарас и Новак Джокович – единственные игроки, дошедшие до 1/4 финала на трех ТБШ в этом году. Алькарас не сделал этого в Австралии, потому что пропускал турнир. А Джокович на трех предыдущих «Шлемах» 2023-го вышел в финал (в Австралии и на «Ролан Гаррос» финалы выиграл).

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ColonelKurtz
Очень крутое достижение для Рублева, прогресс на лицо, красавчик
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Stavrogin
Биг 3)
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игогор
Всё-таки интересно: писаки на Спортс-Ру в школе русский язык хотя бы немного учили? Ну как могут быть ТРИ человека ЕДИНственными???
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
billy_pilgrim
Новак об Андрее: "Он один из самых стабильных игроков на всех типах покрытий. Я его очень уважаю"

Game recognizes game.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Godare88
мог и во Франции дойти
теперь надо проходить этот четвертьфинал!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex savca
На трех или больше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexus-1990
Ответ Metallurg111
Данька опять остановит скорей всего
Даньке бы сегодня же минору не слить, а то последние два матча за австралопитеком
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
j4romir
Де-Минор/Медвед - опять поражение в чф будет.

Хотя мастерс он вымучил в этом году, так что шансы есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий