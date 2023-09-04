Рублев, Джокович и Алькарас – единственные, кто вышел в 1/4 финала на трех ТБШ в сезоне

вышел в четвертьфинал . Ранее в сезоне-2023 он сделал это на и « ».

Рублев, и – единственные игроки, дошедшие до 1/4 финала на трех ТБШ в этом году. Алькарас не сделал этого в Австралии, потому что пропускал турнир. А Джокович на трех предыдущих «Шлемах» 2023-го вышел в финал (в Австралии и на « » финалы выиграл).

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе