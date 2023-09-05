Алькарас о давлении из-за защиты титула на US Open: «Честно говоря, не почувствовал ничего особенного»
Карлос Алькарас прокомментировал то, что впервые выступает на турнире «Большого шлема» в качестве действующего чемпиона.
«Честно говоря, не почувствовал ничего особенного. Я стараюсь не думать о защите титула. Я просто стараюсь концентрироваться на своей игре, на том, что нужно делать, чтобы показывать свой лучший уровень на корте.
Для меня важно быть на своем уровне и получать внутреннее удовлетворение от игры. Это единственное, что меня волнует.
Я отбросил это давление и думаю только о своей игре».
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