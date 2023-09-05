Алькарас о давлении из-за защиты титула на US Open: «Честно говоря, не почувствовал ничего особенного»

Теги US Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал то, что впервые выступает на турнире «Большого шлема» в качестве действующего чемпиона.

«Честно говоря, не почувствовал ничего особенного. Я стараюсь не думать о защите титула. Я просто стараюсь концентрироваться на своей игре, на том, что нужно делать, чтобы показывать свой лучший уровень на корте.

Для меня важно быть на своем уровне и получать внутреннее удовлетворение от игры. Это единственное, что меня волнует.

Я отбросил это давление и думаю только о своей игре».

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9 комментариев

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Rocco777
ждем Джока - Алькараз супер финал в 5 сетов
+7
-3
+4
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Dikki Shelton
Правильный настрой. Удачи Карлос👍
+9
-8
+1
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Tun
Какое давление с такой сеткой? сейчас только более-менее сопы пойдут
+7
-7
0
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Вегетарианец_
Когда человек туповат, он часто улыбается и мало что понимает. Прям как Алькарас.
+13
-13
0
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as009595@icloud.com
Тока Даня может в своей лучшей форме на юс опен дать бой Алькарасу, больше соперников не видно, так что в этом полуфинале будет досрочный финал, хотелось бы чтоб Даня взял вверх и взял титул, надо кому то противостоять этому урагану хотя бы в ближайшие пару лет
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Прыжок-Кенгуру
Ответ Dikki Shelton
Правильный настрой. Удачи Карлос👍
Спасибо за комментарий! Да, настрой Карлоса действительно правильный - концентрироваться на своей игре и не думать о давлении защиты титула. Удачи ему на US Open! 👍😄
+2
-2
0
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