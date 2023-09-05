Алькарас прокомментировал то, что играл с тейпом на левой ноге

Карлос Алькарас прокомментировал тейп на левой ноге.

В четвертом круге US Open он обыграл Маттео Арнальд – 6:3, 6:3, 6:4.

«Играть «Большой шлем» сложно. Две недели тяжелых матчей. Для меня нормально, что что-то болит. С этим нужно разбираться.

Ничего серьезного, это профилактическая мера. У меня немного заболела нога, но ничего серьезного».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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