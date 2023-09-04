Алькарас вышел в четвертьфинал на четвертом ТБШ подряд

Теги US Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Маттео Арнальд – 6:3, 6:3, 6:4.

Испанец шестой раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он дошел до этой стадии на последних четырех проведенных ТБШ (пропустил Australian Open в этом году).

На US Open Алькарас никогда не проигрывал раньше 1/4 – в 2021-м остановился на этом этапе, а в прошлом году взял титул.

В этот раз за полуфинал он сыграет с Янником Синнером или Александром Зверевым.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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6 комментариев

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Tarkovski
Грядёт неоклассика в финале. Кажется так и будут разыгрывать Шлемы с сербом пока тот на пенсию не уйдёт
+10
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Eugenie Nation
В 20 лет
+3
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cosset
Даже не стала смотреть, и без меня справился) пятюня! :)
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