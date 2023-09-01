Алькарас о том, следит ли за другими матчами на US Open: «Я все смотрю. Люблю смотреть матчи, следить за счетом»

Теги US Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, следит ли за другими матчами на US Open.

Первая ракетка мира вышел в третий круг, обыграв Ллойда Харриса – 6:3, 6:1, 7:6(4).

«Я все смотрю. Люблю смотреть матчи, следить за счетом. Не имеет значения – верхняя половина сетки, нижняя, я слежу за всеми результатами.

Люблю «Большие шлемы», потому что много матчей. Я почти весь день за ними слежу. Люблю смотреть матчи».

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8 комментариев

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SaltyRose
Вот это настоящая любовь к теннису!
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ɔculpa
Ответ SaltyRose
Вот это настоящая любовь к теннису!
Я понимаю и спортсменов, которые не смотрят свой вид спорта, но лично меня очень подкупает вот такой вот искренний интерес к игре от профессионалов. Это, я бы сказал, как-то даже очень мило. Ты паришься не только о себе, ты любишь игру в принципе.
+13
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Tarkovski
Ответ TennisForever
А вот звезда по имени Ига Швёнтек не смотрит,Карлос,зачем ей смотреть,она же крутая))
«Звезда по имени Швёнтек» - это прям по цоевски )
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cosset
я тоже люблю, но вчера уснула на матче Стэна)
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SaltyRose
Ответ ɔculpa
Я понимаю и спортсменов, которые не смотрят свой вид спорта, но лично меня очень подкупает вот такой вот искренний интерес к игре от профессионалов. Это, я бы сказал, как-то даже очень мило. Ты паришься не только о себе, ты любишь игру в принципе.
Да, меня тоже, значит это страсть, азарт, а не только работа.
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0
+6
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Ночной кошмар Логинова
Здесь бывает по-разному. Помню, Батистута говорил, что терпеть не может смотреть футбол и его интересуют только забитые им голы. Алькарас - интересный персонаж, раз настолько упивается теннисом, что он ему не надоедает
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S.Graf
Следит за соперниками? Это правильно.
Да и поучиться чему-нибудь полезному никогда не рано, и никому не поздно)
+1
0
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TennisForever
А вот звезда по имени Ига Швёнтек не смотрит,Карлос,зачем ей смотреть,она же крутая))
+5
-5
0
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