Алькарас о том, следит ли за другими матчами на US Open: «Я все смотрю. Люблю смотреть матчи, следить за счетом»

Карлос Алькарас рассказал, следит ли за другими матчами на US Open.

Первая ракетка мира вышел в третий круг, обыграв Ллойда Харриса – 6:3, 6:1, 7:6(4).

«Я все смотрю. Люблю смотреть матчи, следить за счетом. Не имеет значения – верхняя половина сетки, нижняя, я слежу за всеми результатами.

Люблю «Большие шлемы», потому что много матчей. Я почти весь день за ними слежу. Люблю смотреть матчи».

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