Тиафу о разнообразии в игре: «Гораздо веселее, когда включаешь мозги, используешь разные инструменты и держишь соперника в напряжении»

Фрэнсис Тиафу высказался о роли дропшотов и разнообразия в его игре.

«Весь арсенал нужно использовать вовремя. Это понимание игры. Думаю, это главное. У меня много инструментов, просто нужно использовать их вовремя, быть точным.

Я не злоупотребляю дропшотами, потому что тогда соперник будет их ожидать. Лучше делать ровно столько, сколько нужно. Понимать, где это сработает. Тогда подключать слайс, идти к сетке. Мне кажется, гораздо веселее, когда включаешь мозги, используешь разные инструменты и держишь соперника в напряжении.

Тогда сопернику тяжело, этому трудно противостоять. Я стараюсь постоянно подстраиваться под соперника, под то, что он мне предлагает. Мне кажется, у меня хорошо получается. Да, просто нужно двигаться вперед».

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