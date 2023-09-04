Тиафу о разнообразии в игре: «Гораздо веселее, когда включаешь мозги, используешь разные инструменты и держишь соперника в напряжении»

Теги ATP Фрэнсис Тиафу Теннис

Фрэнсис Тиафу высказался о роли дропшотов и разнообразия в его игре.

«Весь арсенал нужно использовать вовремя. Это понимание игры. Думаю, это главное. У меня много инструментов, просто нужно использовать их вовремя, быть точным.

Я не злоупотребляю дропшотами, потому что тогда соперник будет их ожидать. Лучше делать ровно столько, сколько нужно. Понимать, где это сработает. Тогда подключать слайс, идти к сетке. Мне кажется, гораздо веселее, когда включаешь мозги, используешь разные инструменты и держишь соперника в напряжении.

Тогда сопернику тяжело, этому трудно противостоять. Я стараюсь постоянно подстраиваться под соперника, под то, что он мне предлагает. Мне кажется, у меня хорошо получается. Да, просто нужно двигаться вперед».

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2 комментария

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Матвей Суицидин
несмотря на неплохие выступления на ЮСО уже не первый раз, Тиафу не кажется каким-то железобетонным претендентом даже на топ-10.
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Helga Kl
Ответ Матвей Суицидин
несмотря на неплохие выступления на ЮСО уже не первый раз, Тиафу не кажется каким-то железобетонным претендентом даже на топ-10.
И даже претендентом на мозги
+1
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