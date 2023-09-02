Тиафу о том, как далеко проходить на ТБШ: «Это непросто, бро. Турнир длится две недели. Многое отвлекает»
Фрэнсис Тиафу рассказал, что требуется, чтобы стабильно далеко проходить на «Больших шлемах».
«Это тяжело. Тяжело. Нужно отдать должное Новаку, Рафе, Феду, Маррею и даже таким ребятам, как Бердых и Дельпо, которые стабильно выходили в четверть- и полуфиналы. Это непросто, бро.
Турнир длится две недели. Многое отвлекает. Нужно две недели держаться в моменте. Это жестко.
Но оно того стоит. Много шумихи, но мне нравится. Конечно, все хотят хорошо выступать на «Шлемах». Я в этом году сделал акцент на «Шлемах» после того, как в прошлом году хорошо выступил на US Open. И это мне даже мешало.
Нужно просто выходить и делать свое дело. Веселиться, бороться, включать зрителей, а там будь что будет».
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