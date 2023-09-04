Пол о том, как пытался сбить Шелтона с ритма: «Стараюсь вести себя излишне уважительно. Пару раз сказал, что он отлично подает, но он никак не отреагировал»

Томми Пол рассказал, как пытается выбить соперников из колеи.

В четвертом круге US Open он проиграл Бену Шалтону – 4:6, 3:6, 6:4, 4:6.

– Когда Бен подал со скоростью 240 км/ч, вы ему показательно поаплодировали. Когда ваш соперник набирает такие обороты, насколько сложно сбить его с этого ритма?

– Тебе хочется сбить соперника с ритма, но при этом не проявлять неуважения. Я стараюсь вести себя излишне уважительно. Возможно, это его собьет. Например, говорить на смене сторон: «Чувак, ты сегодня отлично подаешь» – и тому подобное. Сегодня я ему пару раз так сказал, но он никак не отреагировал. Не сработало (улыбается).

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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