Пол о том, как пытался сбить Шелтона с ритма: «Стараюсь вести себя излишне уважительно. Пару раз сказал, что он отлично подает, но он никак не отреагировал»

Теги US Open Томми Пол Бен Шелтон Теннис

Томми Пол рассказал, как пытается выбить соперников из колеи.

В четвертом круге US Open он проиграл Бену Шалтону – 4:6, 3:6, 6:4, 4:6.

– Когда Бен подал со скоростью 240 км/ч, вы ему показательно поаплодировали. Когда ваш соперник набирает такие обороты, насколько сложно сбить его с этого ритма?

– Тебе хочется сбить соперника с ритма, но при этом не проявлять неуважения. Я стараюсь вести себя излишне уважительно. Возможно, это его собьет. Например, говорить на смене сторон: «Чувак, ты сегодня отлично подаешь» – и тому подобное. Сегодня я ему пару раз так сказал, но он никак не отреагировал. Не сработало (улыбается).

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
То что проходило с Алькарасом не сработало 😀🤷‍♀️‼️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goodloser
Наследник МакЕнроу. Он был большим мастером выводить соперников из равновесия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий