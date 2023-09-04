Шелтон о негативе в соцсетях: «Я не из тех, кого пугают комментарии. Они меня подстегивают»

Бен Шелтон ответил, как реагирует на критику и скепсис в соцсетях.

В этом сезоне 20-летний американец дошел до четвертьфинала на Australian Open и US Open.

– Я называю соцсети «страной троллей». Многие никогда не играли в теннис. Вы обращаете внимание, если кто-то говорит, что ваш успех в Австралии был случайностью? Что бы вы сказали тем, кто, возможно, сомневался в вас на этом турнире?

– Да, я совру, если скажу, что этого не замечаю. Но я не из тех, кого пугают комментарии в соцсетях. Наоборот, когда обо мне говорят слишком много хорошего, я слегка расслабляюсь.

А когда обо мне говорят что-то негативное, это меня подстегивает. Негатив меня никогда не беспокоил.

Если я задумываюсь о нем перед сном, то испытываю скорее злость, чем грусть. Это помогает мне вставать и каждый день упорно работать, чтобы достичь того, чего я хочу.

Иногда мне нравится читать комментарии и сообщения от скептиков. Мне кажется, они меня дополнительно заряжают.

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