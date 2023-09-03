Шелтон о подаче 240 км/ч: «Казалось, что рука сейчас отвалится, но нет, все хорошо»

Бен Шелтон прокомментировал то, что дважды в одном гейме подал со скоростью 240 км/ч.

В четвертом круге US Open он обыграл Томми Пола – 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.

«Это был чистый адреналин. Не думаю, что при любой другой атмосфере смог бы сделать то же самое. Казалось, что рука сейчас отвалится, но нет, все хорошо (улыбается)», – сказал Шелтон в интервью на корте.

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