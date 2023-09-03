Шелтон о подаче 240 км/ч: «Казалось, что рука сейчас отвалится, но нет, все хорошо»

Теги US Open ATP Бен Шелтон Теннис

Бен Шелтон прокомментировал то, что дважды в одном гейме подал со скоростью 240 км/ч.

В четвертом круге US Open он обыграл Томми Пола – 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.

«Это был чистый адреналин. Не думаю, что при любой другой атмосфере смог бы сделать то же самое. Казалось, что рука сейчас отвалится, но нет, все хорошо (улыбается)», – сказал Шелтон в интервью на корте.

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11 комментариев

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Саркастичный Чел
Ответ Великий Алонсо
Мощный парень, даже Изнер и Карлович на моей памяти 240 не подавали, а тут молодой пацан, ростом не за 2+, а "всего" 193, подал такую пушку
изнер 253, позавчера же статья была
+14
0
+14
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michaeli
Ответ Фифа Алекс
а вчера писали что рекорд у родика 244!
Рекорд US Open. Сэм Грот на каком-то челленджере лет эдак десять назад подал 263
+2
0
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michaeli
Ответ Великий Алонсо
Мощный парень, даже Изнер и Карлович на моей памяти 240 не подавали, а тут молодой пацан, ростом не за 2+, а "всего" 193, подал такую пушку
Рост Анди Роддика 188 а подавал дай бог
+1
0
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Оскар Муравьёв
Забавно самые быстрые подачи у изнера 253 и Карловича 251 были установлены на Кубке Дэвиса
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Фифа Алекс
Ответ Саркастичный Чел
изнер 253, позавчера же статья была
а вчера писали что рекорд у родика 244!
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Оскар Муравьёв
Ответ michaeli
Рекорд US Open. Сэм Грот на каком-то челленджере лет эдак десять назад подал 263
АТР не учитывает рекорды челленджеров.. Так что официально самая быстрая подача у изнера
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Оскар Муравьёв
Ответ michaeli
Рост Анди Роддика 188 а подавал дай бог
249 самая быстрая у Энди на Кубке дэвиса
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Оскар Муравьёв
Ответ Великий Алонсо
Мощный парень, даже Изнер и Карлович на моей памяти 240 не подавали, а тут молодой пацан, ростом не за 2+, а "всего" 193, подал такую пушку
Изнер 253 карлович 251 оба на Кубке дэвиса
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Оскар Муравьёв
Ответ Фифа Алекс
а вчера писали что рекорд у родика 244!
Рекорд юс опен
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