20-летний Шелтон второй раз вышел в четвертьфинал ТБШ

47-я ракетка мира Бен Шелтон в четвертом круге US Open обыграл Томми Пола – 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.

20-летний американец второй раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Первый был в этом году на Australian Open. За счет этого результата он дебютирует в топ-30.

Теперь Шелтон встретится с Фрэнсисом Тиафу или Ринки Хиджикатой.

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