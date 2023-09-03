20-летний Шелтон второй раз вышел в четвертьфинал ТБШ

Теги US Open ATP Томми Пол Бен Шелтон Теннис

47-я ракетка мира Бен Шелтон в четвертом круге US Open обыграл Томми Пола – 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.

20-летний американец второй раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Первый был в этом году на Australian Open. За счет этого результата он дебютирует в топ-30.

Теперь Шелтон встретится с Фрэнсисом Тиафу или Ринки Хиджикатой.

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10 комментариев

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costa0545
Жаль Пола, хороший парень, но к сожалению проиграл)))
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Liza Veselova
Ответ Mr@k
Подает и играет мощно но против топ игроков еще не играл
А трехкратный финалист шлемов для вас шутка?🤣🤣
+5
0
+5
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Mr@k
Подает и играет мощно но против топ игроков еще не играл
+5
-1
+4
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Большой Сэми
Ответ Доминик
Шелтон только на харде и умеет играть. На грунте и траве полный ноль, проигрывает всем подряд. Сетка АО: Чжан, Харри, Попырин, Вольф, Пол. Сетка ЮСО: Качин, сдувшийся Тим, Карацев, Пол. Не шлемы, а челленджеры какие-то 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Пол вполне себе приличный соперник для американского харда. Алькарас подтвердит
+5
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encaro_one
Неплохо так рванул в этому году, пропустив все next gen в прошлых, отсидевшись в тени.
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0
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Unclemeat
Шелтон в полном порядке, видел пару его интервью, парень с головой. Такое чувство, что он может стать главным соперником Карлоса в будущем, а не тот же Синнер.
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Daniel End
Не ожидал, что Шелтон выиграет у Пола!Может быть еще и Тиафо пройдет?Карацев то проиграл достойному оппоненту.
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Liza Veselova
Ответ Unclemeat
Шелтон в полном порядке, видел пару его интервью, парень с головой. Такое чувство, что он может стать главным соперником Карлоса в будущем, а не тот же Синнер.
По физике точно. Он сам про себя говорит, что атлетичность его главный козырь. Он и в прошлом году 5 сетов в первом круге рубился, классно смотрелся. Голова тоже на месте, согласна.
0
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