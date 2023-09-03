20-летний Шелтон второй раз вышел в четвертьфинал ТБШ
47-я ракетка мира Бен Шелтон в четвертом круге US Open обыграл Томми Пола – 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.
20-летний американец второй раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Первый был в этом году на Australian Open. За счет этого результата он дебютирует в топ-30.
Теперь Шелтон встретится с Фрэнсисом Тиафу или Ринки Хиджикатой.
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