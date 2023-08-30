Свитолина о том, что приехала на US Open без дочери: «Мы решили оставить ее дома ради ее здоровья. Уже месяц не виделись»

Элина Свитолина ответила, приехала ли она на US Open вместе с дочерью.

Скай родилась в октябре прошлого года.

– Нет, Скай не с нами. Она дома. Мы решили оставить ее дома ради ее здоровья. Мы очень по ней скучаем, и сейчас как бы последний рывок. Уже месяц не виделись. Но каждый день говорим по FaceTime.

Да, это непросто.

– Как отличаются выходные на «Шлемах», когда она с вами и когда ее нет?

– Ну, она была с нами на «Ролан Гаррос». Конечно, мы проводили с ней какое-то время. Но во время «Шлема» мы очень ограничены во времени – ты просыпаешься, идешь на тренировку, на процедуры, встречаешься с журналистами – слишком много всего. Ты строишь свои дела, свой день в перерывах между ее сном.

В итоге я не вижусь с ней так часто, как хотела бы. Поэтому мы решили оставить ее дома. У нас есть команда, которая о ней заботится, так что дома она в безопасности. Смотрит некоторые наши матчи на US Open.

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