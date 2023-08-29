Медведев о срывах игроков во время матчей: «Теннис сводит людей с ума»

Даниил Медведев прокомментировал срывы игроков во время матчей.

– Почему теннисисты после ошибок срываются на свою команду? В футболе или баскетболе такого не происходит.

– Не знаю. У меня действительно нет объяснения. Я подумаю.

Я вообще считаю, что теннис сводит людей с ума. Людей в смысле теннисистов. Бывают дни, когда на тренировках или в матчах ты выходишь и думаешь: «Вау, я чувствую себя прекрасно». Форхенд летит, куда надо. Бэкхенд в порядке. Ты можешь даже иногда делать дропшоты или резаные удары. Все очень хорошо.

Потом бывают дни, когда ты хорошо спал, проснулся, но на корте не можешь отбить ни одного мяча. Ты расстраиваешься и, скажем, после десяти ошибок смотришь на тренера и думаешь: «Что происходит?» У меня бывает, что с форхенда мяч уходит в аут по длине. Чтобы он не уходил, нужно делать движение кистью и закрывать мяч.

Иногда ты думаешь, что сделал все как надо, а потом говоришь тренеру: «Ну, я сделал, что не так?» Потом вы спорите, обсуждаете и все такое прочее. Так что дело в этом.

– Отличие от других видов спорта в том, что в теннисе главный – это игрок. Вы сами назначаете себе тренера, а в других видах спорта тренер, как правило, стоит выше игроков.

– В командных видах спорта тренера назначает команда.

В теннисе не так важно, что игрок нанимает тренера, потому что для тренера очень важно быть своего рода боссом, потому что в противном случае не будет отношений в духе «игрок-тренер». Это больше будет похоже на отношения между игроком и другом. Не думаю, что это здорово, когда игрок становится главным в отношениях с тренером.

Но дело скорее в единстве. Вы каждый день вместе, он работает только с тобой, ты только с ним. У тебя нет товарищей по команде.

Поэтому как только что-то случается, ты либо злишься на себя и, не знаю, ломаешь ракетку, кричишь, либо, как я только что сказал, обращаешься к тренеру: «Окей, но я же все делаю». И тут начинаются споры.

В то время как в командных видах спорта иногда можно кричать на своих товарищей по команде, возможно, на соперников и так далее. А тренер должен быть гораздо строже, потому что ему приходится контролировать всю команду. Ему не обязательно контролировать только одного игрока.

В командных видах спорта тренер должен быть строгим и показывать, кто здесь хозяин. В теннисе нужно вести себя иначе, потому что нехорошо подавлять своего игрока.

Надеюсь, я ответил на ваш вопрос (улыбается).

Бублик назвал «инвалидом» соперника – который его вынес. А ведь обещал меньше ругаться

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