Медведев одержал самую разгромную победу на ТБШ в карьере

Теги US Open ATP Аттила Балаш Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев в первом круге US Open обыграл Аттилу Балаша 6:1, 6:1, 6:0. За весь матч у венгра не было ни одного брейк-пойнта.

Россиянин одержал самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема». Ранее такой была победа над Маркосом Гироном на Australian Open-2023, когда Медведев отдал три гейма.

В третьем сете он 18-й раз в карьере повесил сопернику баранку на уровне ATP.

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11 комментариев

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revodrok
хорошо, что пока не вышел материал на главной про то, как Медведев разносит.)
+23
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Сергей48
Балаш ещё и кучу автографов раздал после матча! На позитиве закончил выступление) в активе 2 гейма! Медведева с победой!
+13
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+12
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TennisForever
И хорошо же ☺️первый круг проедешь,как-то чуть легче что-ли,ведь даже большие чемпионы бывает вылетают в первом круге .
+4
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+4
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Levaevich
Предлагаю просто пропустить мимо этот матч и не хвалить заранее
+4
-1
+3
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Матвей Суицидин
Как же хорош Медведев на харде)))
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Petr Atyushov
Размялся Даня, почувствал вкус победы!
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skelter
Не очень понял, зачем написано про брейк-пойнты венгра. При таком счёте они бывают в единичных случаях
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Эмма Ши
Даниил, вперёд!
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Bronso Fuero
Баллаша выкинули на корм в аквариум голодной хищной рыбке, бедняга)0
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bukvoed33
Ждём титул😎
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tRIFF
Ответ Матвей Суицидин
Как же хорош Медведев на харде)))
Надеюсь, в этот раз обойдутся без статей про Медведева)) только после победы на турнире можно!
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