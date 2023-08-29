Третья ракетка мира Даниил Медведев в первом круге US Open обыграл Аттилу Балаша 6:1, 6:1, 6:0. За весь матч у венгра не было ни одного брейк-пойнта.

Россиянин одержал самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема». Ранее такой была победа над Маркосом Гироном на Australian Open-2023, когда Медведев отдал три гейма.

В третьем сете он 18-й раз в карьере повесил сопернику баранку на уровне ATP.

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