Медведев о том, что на него не обращают внимания из-за Алькараса и Джоковича: «Мне все равно»

Теги US Open ATP Аттила Балаш Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал разгромную победу на старте US Open.

В первом круге он отдал два гейма Аттиле Балашу – 6:1, 6:1, 6:0.

«Всегда приятно хорошо начать, доволен выступлением, с нетерпением жду следующих матчей. Хочу как можно дольше играть в Нью-Йорке. Надеюсь, что буду прибавлять с каждым матчем, потому что каждый матч будет сложнее».

Также Медведев прокомментировал то, что к нему меньше внимания на фоне успехов Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

«Мне все равно. Нет ничего удивительного, что Карлос и Новак – главные имена в этом сезоне. У них отрыв по очкам, они выиграли «Большие шлемы».

А моя цель – дойти либо до них, то есть до полуфинала, или если они проиграют, до кого-то другого. И я хочу выиграть. Это единственное, что я могу делать», – сказал Медведев в интервью на корте.

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5 комментариев

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nick-basil
ЮСОПЕН - специфический турнир. Лидеры-лидерами, но у Медведева вполне приличные шансы и на финал, и на победу. Турнир длинный и может быть трудным и для Карлито, и для Новака.
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c0ncistad0r
Лукавит, конечно, что все равно, но в ситуации, когда на него не так сильно давят, думаю, он способен выступить лучше ожиданий
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Великий Алонсо
А что ему остаётся делать? Алькарас к 20 годам уже превзошёл его по достижениям и популярности.
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