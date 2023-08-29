Медведев о том, что на него не обращают внимания из-за Алькараса и Джоковича: «Мне все равно»

Даниил Медведев прокомментировал разгромную победу на старте US Open.

В первом круге он отдал два гейма Аттиле Балашу – 6:1, 6:1, 6:0.

«Всегда приятно хорошо начать, доволен выступлением, с нетерпением жду следующих матчей. Хочу как можно дольше играть в Нью-Йорке. Надеюсь, что буду прибавлять с каждым матчем, потому что каждый матч будет сложнее».

Также Медведев прокомментировал то, что к нему меньше внимания на фоне успехов Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

«Мне все равно. Нет ничего удивительного, что Карлос и Новак – главные имена в этом сезоне. У них отрыв по очкам, они выиграли «Большие шлемы».

А моя цель – дойти либо до них, то есть до полуфинала, или если они проиграют, до кого-то другого. И я хочу выиграть. Это единственное, что я могу делать», – сказал Медведев в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе