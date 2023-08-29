Карбаллес Баэна о недовольстве Руне Кортом №5: «Я тоже предполагал, что мы сыграем на более крупном корте. Но это ничего не меняет»

Теги US Open ATP Роберто Карбаллес Баэна Хольгер Руне Теннис

Роберто Карбаллес Баэна прокомментировал то, что его матч первого круга US Open против Хольгера Руне состоялся на Корте №5.

Перед началом турнира его соперник жаловался, что его поставили на второстепенную площадку.

«В конце концов, независимо от того, играешь ты на Корте №5 или на более значимом корте, размеры самого корта остаются прежними. Это ничего не меняет.

Но, честно говоря, меня это тоже удивило. Я тоже предполагал, что мы сыграем на более крупном корте, потому что он №4 в мире. Как бы то ни было, не думаю, что это дало мне преимущество».

Напомним, испанец выиграл со счетом 6:3, 4:6, 6:3, 6:2.

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2 комментария

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Великий Алонсо
Баэна красавчик, парень явно звёзд с неба хватает, зато припустил немного зазвездившегося чсвшника Руне, будет для него уроком.
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Сергей48
Точно! Условия то одинаковые для всех) Кто быстрее приспособился, того и тапки!)
+1
0
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