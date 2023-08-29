Руне о недовольстве Кортом №5: «Чем выше ты поднимаешься в рейтинге, тем больше преимуществ получаешь. В ATP так для всех делают – но для меня не сделали»

Хольгер Руне прокомментировал недовольство кортом на US Open.

В первом круге четвертая ракетка мира играл на Корте №5 и уступил Роберто Карбаллесу-Баэне. Перед началом турнира он жаловался, что его поставили на второстепенную площадку.

– Каково было играть на Корте №5? Тяжело?

– Не тяжело, но там все по-другому. Ты ближе к людям. Атмосфера приятная. Проблема не в корте. Я просто не ожидал, что буду на нем играть.

По-моему, нормально, что чем выше ты поднимаешься в рейтинге, тем больше преимуществ получаешь, тебе дают лучшие условия. В ATP так для всех игроков делают – но для меня здесь не сделали.

Конечно, это неприятно, но я не буду винить корт в поражении. Соперник сыграл очень качественно. Нужно отдать ему должное.

– Вопрос по поводу вашего настроя. Я видел, что вы выложили карту и так далее. Насколько много вы об этом думали на фоне всего, что с вами происходит? Или это проявление негативного состояния, в котором вы приехали на турнир?

– Это я так развлекался. Конечно, я был недоволен, когда увидел расписание – но это было в пятницу, у меня было время оправиться. И не то чтобы я не могу играть, если меня ставят не на центральный корт.

Наверное, в жизни я провел больше матчей на второстепенных кортах, чем на главных. Так что все в порядке. Я просто плохо сыграл. И перед US Open были тяжелые недели.

– Вы просили, чтобы вам объяснили, почему вас поставили на этот корт? Вам объяснили это довольно странное решение с учетом того, что вы №4 в мире.

– Конечно, просил. Мне сказали, что на большой корт поставили американцев – и я совершенно не против. Я много играю во Франции, там так же делают. Я это на 100% уважаю.

Но тут на больших кортах не только американцы. И потом я задавал вопросы и не получил на них ответа. Это не очень приятно.

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