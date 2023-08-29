Руне о недовольстве Кортом №5: «Чем выше ты поднимаешься в рейтинге, тем больше преимуществ получаешь. В ATP так для всех делают – но для меня не сделали»

Теги US Open ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал недовольство кортом на US Open.

В первом круге четвертая ракетка мира играл на Корте №5 и уступил Роберто Карбаллесу-Баэне. Перед началом турнира он жаловался, что его поставили на второстепенную площадку.

– Каково было играть на Корте №5? Тяжело?

– Не тяжело, но там все по-другому. Ты ближе к людям. Атмосфера приятная. Проблема не в корте. Я просто не ожидал, что буду на нем играть.

По-моему, нормально, что чем выше ты поднимаешься в рейтинге, тем больше преимуществ получаешь, тебе дают лучшие условия. В ATP так для всех игроков делают – но для меня здесь не сделали.

Конечно, это неприятно, но я не буду винить корт в поражении. Соперник сыграл очень качественно. Нужно отдать ему должное.

– Вопрос по поводу вашего настроя. Я видел, что вы выложили карту и так далее. Насколько много вы об этом думали на фоне всего, что с вами происходит? Или это проявление негативного состояния, в котором вы приехали на турнир?

– Это я так развлекался. Конечно, я был недоволен, когда увидел расписание – но это было в пятницу, у меня было время оправиться. И не то чтобы я не могу играть, если меня ставят не на центральный корт.

Наверное, в жизни я провел больше матчей на второстепенных кортах, чем на главных. Так что все в порядке. Я просто плохо сыграл. И перед US Open были тяжелые недели.

– Вы просили, чтобы вам объяснили, почему вас поставили на этот корт? Вам объяснили это довольно странное решение с учетом того, что вы №4 в мире.

– Конечно, просил. Мне сказали, что на большой корт поставили американцев – и я совершенно не против. Я много играю во Франции, там так же делают. Я это на 100% уважаю.

Но тут на больших кортах не только американцы. И потом я задавал вопросы и не получил на них ответа. Это не очень приятно.

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5 комментариев

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Syndycate
Вчера говорил, что не жалуется, но при этом уже неделю плачет
+6
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Sincere
Он еще не в Дании?))
Чудо, ты с июля ни одного матча не выиграл, очнись)
+6
0
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Syndycate
Гонора и требований то сколько, как будто минимум 40 шлемов выиграл) Отнимите у этого шута микрофон)
+6
-1
+5
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Alex19
Турнир же ITF проводит.
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Верховенский1990
Ну вы посмотрите на него какая цаца, на стадион имени Артура Эша тебя должны были поставить вместо Джоковича, вот тогда бы точно выиграл. После поражения от Алькараса на Уимблдоне не выиграл ни одного матча, говорят, что у него проблемы со здоровьем, ну так лечился бы.
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