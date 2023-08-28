Руне проиграл четвертый матч подряд. Перед ним он жаловался, что его поставили на второстепенный корт
Хольгер Руне в первом круге US Open проиграл Роберто Карбаллесу Баэне – 3:6, 6:4, 3:6, 2:6.
Для датчанина это четвертое поражение подряд. Карбаллес Баэна, в свою очередь, впервые обыграл соперника из топ-10 – до этого он проиграл десятке 13 матчей.
По ходу матча он дважды брал медицинский перерыв из-за травмы подколенного сухожилия.
Встреча прошла на Корте №5. Перед матчем датчанин жаловался, что организаторы поставили его на второстепенный корт.
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1 - Руне задолбал брать медицинские тайм-ауты
2-Ну есть у тебя мед показания, если будешь играть, то огромная доля вероятности, что усугубишь. Картина перед глазами с Фрицем, ну обыграл он Рафу с травмой, а где сейчас? Замахивался на первую ракетку мира, а теперь только веселит публику. Подход старичков, как-то ближе, когда могут пропустить бОльшую часть, но вернуться готовыми.
3- К чему были эти понты про пятый корт? Всё правильно организаторы поставили, еле доиграл