Руне проиграл четвертый матч подряд. Перед ним он жаловался, что его поставили на второстепенный корт

Хольгер Руне в первом круге US Open проиграл Роберто Карбаллесу Баэне – 3:6, 6:4, 3:6, 2:6.

Для датчанина это четвертое поражение подряд. Карбаллес Баэна, в свою очередь, впервые обыграл соперника из топ-10 – до этого он проиграл десятке 13 матчей.

По ходу матча он дважды брал медицинский перерыв из-за травмы подколенного сухожилия.

Встреча прошла на Корте №5. Перед матчем датчанин жаловался, что организаторы поставили его на второстепенный корт.

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