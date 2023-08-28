Руне проиграл четвертый матч подряд. Перед ним он жаловался, что его поставили на второстепенный корт

Теги US Open ATP Роберто Карбаллес Баэна Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне в первом круге US Open проиграл Роберто Карбаллесу Баэне – 3:6, 6:4, 3:6, 2:6.

Для датчанина это четвертое поражение подряд. Карбаллес Баэна, в свою очередь, впервые обыграл соперника из топ-10 – до этого он проиграл десятке 13 матчей.

По ходу матча он дважды брал медицинский перерыв из-за травмы подколенного сухожилия.

Встреча прошла на Корте №5. Перед матчем датчанин жаловался, что организаторы поставили его на второстепенный корт.

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8 комментариев

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maalry
карма прилетела быстро
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Sincere
Преждевременно было радоваться местным аналитегам, что Рууд наконец-то потеряет 4-й номер посева на шлемах) теперь он опять все равно что 4-й на этом турнире)
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Ничего Смешного
Ну хотя бы не снялся. Вообще поражает уровень самоуверенности, тщеславия и глупости.
1 - Руне задолбал брать медицинские тайм-ауты
2-Ну есть у тебя мед показания, если будешь играть, то огромная доля вероятности, что усугубишь. Картина перед глазами с Фрицем, ну обыграл он Рафу с травмой, а где сейчас? Замахивался на первую ракетку мира, а теперь только веселит публику. Подход старичков, как-то ближе, когда могут пропустить бОльшую часть, но вернуться готовыми.
3- К чему были эти понты про пятый корт? Всё правильно организаторы поставили, еле доиграл
+1
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Сергей Гуцол
Без комментариев)
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Даниил Александров
Это все из за плохого корта
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Йенс Мустерманн
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Второй сезон подряд летом у него затяжная серия поражений. Год назад 7, сейчас 4. Пока что )
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ToniKroos1999
Ураааааааааа
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