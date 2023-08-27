Руне о том, что его поставили на Корт №5: «Есть два супервайзера ATP, которые всегда дают мне самые плохие корты»
Хольгер Руне прокомментировал то, что его поставили на Корт №5 на US Open.
Вчера он выложил карту территории турнира, чтобы болельщики могли его найти.
«Есть два супервайзера ATP, которые всегда дают мне самые плохие корты. С этим ничего не поделаешь.
Не буду жаловаться. На маленьких кортах бывает потрясающая атмосфера, потому что туда может прийти любой. Так что я жду с нетерпением.
Мне нужно выигрывать турнир, сосредоточиться на этом. Нужно выкладываться на любом корте. Но это странно».
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