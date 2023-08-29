Рууд о взлете Алькараса: «Он впечатлил всех, и, возможно, еще долго будет для нас принципиальным соперником»

Каспер Рууд ответил, удивляют ли его успехи и самообладание Карлоса Алькараса.

«Да, он быстро прошел путь от подростка до лучшего игрока в мире, это серьезный взлет, и впечатляет, за какое время он этого добился.

Я помню, как впервые увидел его вживую, по-моему, в Акапулько в 2021-м или, возможно, раньше, но он был еще моложе и неопытнее. Я помню, как разговаривал с его тренером Хуаном Карлосом [Ферреро] и поздравлял его с победой на куче «Челленджеров». Мне кажется, тогда он получил wild card на турнир – и вполне заслуженно.

Тогда Хуан Карлос очень скромно сказал: «Спасибо, но теперь посмотрим. Это уже другой уровень. Теперь нужно быть готовыми к поражениям».

Примерно так и получилось. В Акапулько он проиграл Звереву, я бы не сказал, что легко, но счет был, наверное, 6:3, 6:2 или 6:3, 6:1. Конечно, он был очень молод.

Когда я впервые его увидел, я и представить себе не мог, что через полтора года мы сыграем финал «Большого шлема», потому что он был так молод, и, хотя у него был большой потенциал, по крайней мере, если судить по тому, что я тогда видел, он был немного неорганизован. А через пару месяцев он меня обыграл, надрал мне задницу на турнире в Марбелье.

С того момента, как я увидел его в Акапулько в 2021-м, до нашего матча прошло не так много времени. Не скажу, что он стал намного лучше играть, но это были как минимум два разных игрока. Тогда я понял, что этот парень будет на очень хорошем уровне, и в каком-то смысле стал иначе его воспринимать, потому что между днями, когда я впервые его увидел и впервые с ним сыграл, прошло всего пару недель или месяц.

Да, он впечатлил меня, впечатлил всех, и, возможно, еще долго будет для нас принципиальным соперником».

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