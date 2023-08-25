Каспер Рууд: «Я буду одним из тех, кто постарается помешать встрече Джоковича и Алькараса на US Open»

Теги Новак Джокович US Open ATP Александр Зверев Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Каспер Рууд проанализировал ситуацию в ATP перед US Open.

«Карлос Алькарас и Новак Джокович играют в похожий теннис. Есть только одно различие – Карлос делает это на более высокой скорости, быстрее разгоняет мяч.

Но они оба отлично двигаются, умеют выполнять все удары. Очень трудно найти слабое место. Поэтому их матчи всегда интересные. И мы видели это в четырех последних двух случаях. В личке у них 2:2. Их встречи будут подарком для болельщиков еще кто знает сколько лет.

Я буду одним из тех, кто постарается помешать их встрече в Нью-Йорке – потому что произойти она может только в финале. Все остальные тоже хотят выйти в финал. Но сейчас они те, за кем болельщики следят наиболее пристально. И они два главных фаворита, это точно.

При этом многие хотят хорошо выступить в Нью-Йорке. Александр Зверев начинает находить форму после травмы в прошлом году, сейчас играет намного лучшее. Даниила Медведева нельзя списывать со счетов. И он брал здесь титул.

Стефанос Циципас, может быть, хорошо выступит. Хольгер Руне – впервые попал в топ-4 посева, так что будет интересно. Еще есть Фриц и Тиафу, которые хотят хорошо выступить дома. Я тоже выложусь на максимум. Как и многие-многие другие.

На «Больших шлемах» всегда бывают сюрпризы. Интересно посмотреть, кто преподнесет его в этом году».

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12 комментариев

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Даниил Александров
«мы видели это в четырех последних двух случаях»
Что?
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Сергей48
Одинаковый теннис🧐
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А в итоге отлетит на первой неделе и поедет искать в календаре грунтовые водокачки )
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Антон Тимофеев
«Карлос Алькарас и Новак Джокович играют в похожий теннис."
Ээээ...Чего? Что за дичь? Какой еще "похожий теннис."?? Рууд, ты чего там накурился то?))))
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Культура не космос
дерзай
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dimamak10
Это каким образом ? Сломает крышу и вызовет недельный дождь ?
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