Каспер Рууд: «Я буду одним из тех, кто постарается помешать встрече Джоковича и Алькараса на US Open»

Каспер Рууд проанализировал ситуацию в ATP перед US Open.

« и играют в похожий теннис. Есть только одно различие – Карлос делает это на более высокой скорости, быстрее разгоняет мяч.

Но они оба отлично двигаются, умеют выполнять все удары. Очень трудно найти слабое место. Поэтому их матчи всегда интересные. И мы видели это в четырех последних двух случаях. В личке у них 2:2. Их встречи будут подарком для болельщиков еще кто знает сколько лет.

Я буду одним из тех, кто постарается помешать их встрече в Нью-Йорке – потому что произойти она может только в финале. Все остальные тоже хотят выйти в финал. Но сейчас они те, за кем болельщики следят наиболее пристально. И они два главных фаворита, это точно.

При этом многие хотят хорошо выступить в Нью-Йорке. начинает находить форму после травмы в прошлом году, сейчас играет намного лучшее. нельзя списывать со счетов. И он брал здесь титул.

, может быть, хорошо выступит. – впервые попал в топ-4 посева, так что будет интересно. Еще есть и , которые хотят хорошо выступить дома. Я тоже выложусь на максимум. Как и многие-многие другие.

На «Больших шлемах» всегда бывают сюрпризы. Интересно посмотреть, кто преподнесет его в этом году».

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