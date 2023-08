Навратилова о словах Швентек про усталость: «Соберись или снимайся с US Open»

Мартина Навратилова прокомментировала слова Иги Швентек об усталости.

После турнира в Цинциннати первая ракетка мира и действующая чемпионка US Open сказала, что у нее «довольно пустой бак».

«Я обычно играла два-три турнира между « » и . Я уставала после US Open, но не до US Open. Единственный раз, когда я устала перед US Open, был в 1976-м, когда мы играли World Team Tennis – с апреля без перерыва. У нас был трехнедельный перерыв на «Уимблдон», а потом мы без остановки играли до того, как до US Open оставалось две недели.

Я понимаю, что график напряженный. И поскольку Ига из Польши, ей нужно было играть в Варшаве. Если бы она не была из Польши, она бы там никогда играть не стала, а взяла пару лишних недель на отдых. Возможно, она поэтому устала.

Но я все равно скажу: «Соберись». Сентябрь, ты провела не так уж много турниров, и это US Open. И если ты не можешь на него собраться, психологически устала – снимайся. Возьми перерыв, сосредоточься на концовке сезона. Заставь себя взять отпуск. Ничего страшного. Хотя я о таком никогда даже не думала.

Или соберись и скажи себе: «Все нормально, всего две недели, семь матчей. В ближайшие две недели мне нужно упорно поработать, может быть, 20 часов». Нужно взглянуть на ситуацию с другой стороны, снять с себя давление.

Можно взглянуть на это с точки зрения обычных людей, которые работают. Да, ты в центре внимания, но это приятная проблема, верно? Ты всю жизнь этого хотела – и вот получила. Так что нужно быть пожестче. Когда я вспоминаю, через что мы проходили, мне трудно ей сочувствовать».

