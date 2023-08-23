Итоговый турнир WTA пройдет в Саудовской Аравии (Крейг Шапиро)
Журналист Крейг Шапиро сообщает, что на следующей неделе WTA объявит о переезде итогового турнира в Саудовскую Аравию. По данным его источников, WTA Finals-2023 пройдет в Эр-Рияде.
Кроме того, он сообщает, что представители Саудовской Аравии хотят выкупить лицензию на проведения турнира ATP, которая сейчас принадлежит Ньюпорту. Шапиро утверждает, что после этого глава ATP Андреа Гауденци перенесет турнир на более удобную дату в календаре – сейчас он проходит сразу после «Уимблдона».
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Несмотря на предписание смертной казни, власти страны обычно предпочитают не прибегать к высшей мере, а назначать телесные наказания, тюремные заключения и денежные штрафы.
Незаконным в Саудовской Аравии является также и любая половая связь за пределами брака, в том числе, и сексуальные контакты между женщинами.
Интересно, что скажет Касаткина, а то говорила, что в Россию боится приезжать, а в Саудовскую Аравию не страшно ей будет ехать? Ждем переобувания как обычно, и кепка тоже рот заклеит опять))))
Кто-то здесь писал, что wta торгуется и мало стран заинтересованы в этом турнире, потому что он никому не интересен, а бабок хочется, поэтому будет в Китае - про Китай я вообще не верил) а вот про СА - это вполне логично, показывает насколько запад двуликий) ждём отказы от Касаткиной, Швёнтек и прочих борцов за равноправие и ущемление прав женщин.
Очевидно что Касаткиной ничего не будет
Или Неймара со 100% Иисуса
Лицемеры одни в этой СА