Итоговый турнир WTA пройдет в Саудовской Аравии (Крейг Шапиро)

Журналист Крейг Шапиро сообщает, что на следующей неделе WTA объявит о переезде итогового турнира в Саудовскую Аравию. По данным его источников, WTA Finals-2023 пройдет в Эр-Рияде.

Кроме того, он сообщает, что представители Саудовской Аравии хотят выкупить лицензию на проведения турнира ATP, которая сейчас принадлежит Ньюпорту. Шапиро утверждает, что после этого глава ATP Андреа Гауденци перенесет турнир на более удобную дату в календаре – сейчас он проходит сразу после «Уимблдона».

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