Итоговый турнир WTA пройдет в Саудовской Аравии (Крейг Шапиро)

Теги ATP WTA Hall of Fame Open WTA Finals Андреа Гауденци Теннис

Журналист Крейг Шапиро сообщает, что на следующей неделе WTA объявит о переезде итогового турнира в Саудовскую Аравию. По данным его источников, WTA Finals-2023 пройдет в Эр-Рияде.

Кроме того, он сообщает, что представители Саудовской Аравии хотят выкупить лицензию на проведения турнира ATP, которая сейчас принадлежит Ньюпорту. Шапиро утверждает, что после этого глава ATP Андреа Гауденци перенесет турнир на более удобную дату в календаре – сейчас он проходит сразу после «Уимблдона».

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13 комментариев

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S.Graf
в хиджабах?
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Комиссар Жабер
Сексуальные контакты между мужчинами в Саудовской Аравии являются тяжким преступлением. Женатый мужчина, обвинённый в мужеложстве, приговаривается к смерти путём забивания камнями (раджм), а неженатый — к ста ударам плетью и ссылке на срок, равный одному году. Немусульманин, совершивший мужеложство с мусульманином, также забивается камнями.
Несмотря на предписание смертной казни, власти страны обычно предпочитают не прибегать к высшей мере, а назначать телесные наказания, тюремные заключения и денежные штрафы.
Незаконным в Саудовской Аравии является также и любая половая связь за пределами брака, в том числе, и сексуальные контакты между женщинами.

Интересно, что скажет Касаткина, а то говорила, что в Россию боится приезжать, а в Саудовскую Аравию не страшно ей будет ехать? Ждем переобувания как обычно, и кепка тоже рот заклеит опять))))
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Сергей48
Ожидаемо. Вариантов было не много…
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Ничего Смешного
Как? Там же нарушаются права человека и женщин???
Кто-то здесь писал, что wta торгуется и мало стран заинтересованы в этом турнире, потому что он никому не интересен, а бабок хочется, поэтому будет в Китае - про Китай я вообще не верил) а вот про СА - это вполне логично, показывает насколько запад двуликий) ждём отказы от Касаткиной, Швёнтек и прочих борцов за равноправие и ущемление прав женщин.
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Verdo
это единственный способ хоть как то привлечь внимание к женскому теннису, отправить их играть туда, где остальные женщины ходят в паранджах и хиджабах
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Комиссар Жабер
Ответ Ничего Смешного
Как? Там же нарушаются права человека и женщин??? Кто-то здесь писал, что wta торгуется и мало стран заинтересованы в этом турнире, потому что он никому не интересен, а бабок хочется, поэтому будет в Китае - про Китай я вообще не верил) а вот про СА - это вполне логично, показывает насколько запад двуликий) ждём отказы от Касаткиной, Швёнтек и прочих борцов за равноправие и ущемление прав женщин.
Эта Швентек и рот себе заклеит и хиджаб наденет если потребуется, она только по политике партии сейчас рот открывает, Касаткина туда же
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zzzeeerrrooo
Ответ Комиссар Жабер
Сексуальные контакты между мужчинами в Саудовской Аравии являются тяжким преступлением. Женатый мужчина, обвинённый в мужеложстве, приговаривается к смерти путём забивания камнями (раджм), а неженатый — к ста ударам плетью и ссылке на срок, равный одному году. Немусульманин, совершивший мужеложство с мусульманином, также забивается камнями. Несмотря на предписание смертной казни, власти страны обычно предпочитают не прибегать к высшей мере, а назначать телесные наказания, тюремные заключения и денежные штрафы. Незаконным в Саудовской Аравии является также и любая половая связь за пределами брака, в том числе, и сексуальные контакты между женщинами. Интересно, что скажет Касаткина, а то говорила, что в Россию боится приезжать, а в Саудовскую Аравию не страшно ей будет ехать? Ждем переобувания как обычно, и кепка тоже рот заклеит опять))))
Роналду уже посадили ?
Очевидно что Касаткиной ничего не будет
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Комиссар Жабер
Ответ zzzeeerrrooo
Роналду уже посадили ? Очевидно что Касаткиной ничего не будет
Роналду с мужиком спит?
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zzzeeerrrooo
Ответ Комиссар Жабер
Роналду с мужиком спит?
https://www.google.com/amp/s/m.sport-express.ru/football/saudovskaya-araviya/news/ronaldu-grozit-arest-za-hristianskiy-zhest-posle-gola-v-matche-al-nasra-2111146/amp/
Или Неймара со 100% Иисуса
Лицемеры одни в этой СА
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Анатолий Дегтярёв
Ответ Комиссар Жабер
Понятно, что ничего не будет. Ей и в России ничего не было бы, но она это так сказала, как будто в России камнями сразу же забивают ЛГБТ людей, и сказала она это лишь для того, чтобы выслужиться перед западом. Отсюда и интересна мне ее реакция, скажет что-нибудь про ЛГБТ в Саудовской Аравии или сглотнув молча будет играть? Как и Швентек в принципе
Да ничего не будет, вон Хэмилтон гоняет в радужном шлеме, Саудитам до лампочки
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