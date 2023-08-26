Швентек о возможном переезде итогового турнира в Саудовскую Аравию: «Немного бесит, что решения до сих пор нет»

Теги WTA WTA Finals Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала возможный переезд WTA Finals в Саудовскую Аравию.

До итогового турнира осталось около двух месяцев, но WTA еще не объявила место проведения.

«Мы в туре слышим много разного. Я жду окончательное решение. Игроки в обсуждениях не участвуют. Так что я жду, что WTA нам скажет.

Конечно, немного бесит, что решения до сих пор нет. Но посмотрим. Я смогу больше сказать, когда объявят решение.

Мы хотим уже что-то узнать, потому что иначе трудно планировать. Я бы хотела сыграть в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг, но не знаю, где пройдет итоговый, куда будет нужно ехать.

Было бы здорово, если бы решение приняли раньше. В прошлом году нас заверили, что решение примут в начале сезона. Это немного раздражает, но мы ничего не можем сделать, потому что это бизнес, это переговоры WTA. Нам остается только ждать.

Может быть игроки из Совета игроков больше знают... Я не хочу вдаваться в тему итогового турнира, потому что это раздражает. Нет смысла слишком глубоко все это анализировать».

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