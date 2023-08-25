Алькарас о защите титула на US Open: «Постараюсь об этом забыть, буду концентрироваться на каждом матче»

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от защиты титула на Открытом чемпионате США.

«На каждом турнире «Большого шлема» я стараюсь выиграть. У меня остались очень приятные воспоминания о прошлогоднем турнире, хочу попробовать сделать это снова. Но здесь каждый матч трудный, каждый может победить.

Я постараюсь забыть, что защищаю титул, буду концентрироваться на каждом матче. Хочу показать свой лучший теннис в каждом матче. Если это получится, то у меня есть шансы взять второй титул в Нью-Йорке».

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