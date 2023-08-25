Алькарас о защите титула на US Open: «Постараюсь об этом забыть, буду концентрироваться на каждом матче»

Теги US Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от защиты титула на Открытом чемпионате США.

«На каждом турнире «Большого шлема» я стараюсь выиграть. У меня остались очень приятные воспоминания о прошлогоднем турнире, хочу попробовать сделать это снова. Но здесь каждый матч трудный, каждый может победить.

Я постараюсь забыть, что защищаю титул, буду концентрироваться на каждом матче. Хочу показать свой лучший теннис в каждом матче. Если это получится, то у меня есть шансы взять второй титул в Нью-Йорке».

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