Джон Макинрой: «Невероятно, насколько Алькарас уже хорош. И невероятно, насколько Джокович до сих пор хорош»

Джон Макинрой хочет видеть Новака Джоковича и Карлоса Алькараса в финале US Open.

«За последний год Алькарас добился просто невероятного. Теперь о нем говорят так же, как о Новаке и Рафе [Надале]. Он лучший игрок своего возраста, которого я когда-либо видел. Невероятно, насколько он уже хорош.

И невероятно, насколько Новак до сих пор хорош.

Потрясающе смотреть, как один из величайших играет с молодой суперзвездой. Я бы хотел снова увидеть этот матч. Последняя пара их встреч были упорными и невероятными. Надеюсь, так и продолжится.

В финале в Цинциннати Новак выглядел потрясающе. Было невероятно жарко, ему было тяжело. Но он как-то справился. Невероятно, что в таком возрасте он все еще настолько силен.

Есть ощущение, что он способен показывать такое еще три-четыре года. Трудно поверить, что в этом возрасте человек на такое способен. Это беспрецедентно», – сказал семикратный чемпион турниров «Большого шлема».

Джокович теперь в топ-3 по титулам и выигранным матчам. Кого надо догнать? И где россияне?

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