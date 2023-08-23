Джон Макинрой: «Невероятно, насколько Алькарас уже хорош. И невероятно, насколько Джокович до сих пор хорош»

Теги Новак Джокович US Open Джон Макинрой ATP Карлос Алькарас Теннис

Джон Макинрой хочет видеть Новака Джоковича и Карлоса Алькараса в финале US Open.

«За последний год Алькарас добился просто невероятного. Теперь о нем говорят так же, как о Новаке и Рафе [Надале]. Он лучший игрок своего возраста, которого я когда-либо видел. Невероятно, насколько он уже хорош.

И невероятно, насколько Новак до сих пор хорош.

Потрясающе смотреть, как один из величайших играет с молодой суперзвездой. Я бы хотел снова увидеть этот матч. Последняя пара их встреч были упорными и невероятными. Надеюсь, так и продолжится.

В финале в Цинциннати Новак выглядел потрясающе. Было невероятно жарко, ему было тяжело. Но он как-то справился. Невероятно, что в таком возрасте он все еще настолько силен.

Есть ощущение, что он способен показывать такое еще три-четыре года. Трудно поверить, что в этом возрасте человек на такое способен. Это беспрецедентно», – сказал семикратный чемпион турниров «Большого шлема».

Джокович теперь в топ-3 по титулам и выигранным матчам. Кого надо догнать? И где россияне?

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26 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Ответ Eugenie Nation
Трудно поверить, что в этом возрасте человек на такое способен. Это беспрецедентно» -------------------------------- Давайте на всякий случай подождем 5-6 лет, когда технологии позволят выявлять нынешний допинг. Помню, про Армстронга тоже все восхищались, легендой своего вида был
Федерер, играющий в 38 в финале Уимблдона 5 часов и Надаль, играющий в 36 в финале ао 5 часов 25 минут
это другое?
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инок
Пусть в финале US Open встретятся два больших мастера разных поколений Джокович и Алькарас. И пусть победит
сильнейший.
+5
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Alex Morhan
Ответ Eugenie Nation
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Печально, судить людей. Основываясь на своём мнении и убеждённости в своей правоте. Вроде как не толерантно это. Да, беларусы в основе своей ведь святые, если уж болеть за Джоковича является почти преступлением
+3
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DjokoND
Ответ Eugenie Nation
Трудно поверить, что в этом возрасте человек на такое способен. Это беспрецедентно» -------------------------------- Давайте на всякий случай подождем 5-6 лет, когда технологии позволят выявлять нынешний допинг. Помню, про Армстронга тоже все восхищались, легендой своего вида был
Согласен, а то бычок уже все волосы потерял, а до сих пор не пойман. Или пойман и отбывает негласку? Кто знает 🤔
+5
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Alex Morhan
Ответ Eugenie Nation
Трудно поверить, что в этом возрасте человек на такое способен. Это беспрецедентно» -------------------------------- Давайте на всякий случай подождем 5-6 лет, когда технологии позволят выявлять нынешний допинг. Помню, про Армстронга тоже все восхищались, легендой своего вида был
Тогда и вечные грунтовые рекорды могут быть отменены. Я бы лишний раз подумал стоит ли ...
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Сергей48
Ответ инок
Пусть в финале US Open встретятся два больших мастера разных поколений Джокович и Алькарас. И пусть победит сильнейший.
Отличный сюжет для финала! Надеюсь так и будет!🔥
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Alex Morhan
Ответ Eugenie Nation
Ну они оба сильно сбавили в уровне тенниса в этом возрасте. А Новак словно на 30 застыл
Да ну. По два шлема оба взяли в сезон, когда было по 36 лет. Федерер почти взял шлем в 38, и проиграл он явно не из-за физической усталости
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Alex Morhan
Ответ Eugenie Nation
У вас во всей стране принято к обману относиться толерантно. Если у Надаля отберут титулы за допинг, я и слова в защиту не скажу. Обман, ложь, жульничество для меня неприемлемо
Полагаю, мы с вами из одной страны, Евгений)
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Alex Morhan
Ответ Сергей48
Алех, здесь полно сведующих!) Люди считают даже порванные майки Джоковича, и знают все даты когда это случилось?) Я вам серьезно это говорю!
Ну, пока как-то никто так и не дал ответы на вопросы почему-то.
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Alex Morhan
Ответ Eugenie Nation
Еще раз, я про уровень. Рафа с 20 го заметно сдал в качестве
Ещё раз, я про несоответствие фактов и твоих выводов.
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dedpihto59
Ответ инок
Пусть в финале US Open встретятся два больших мастера разных поколений Джокович и Алькарас. И пусть победит сильнейший.
🤞‼️
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Alex Morhan
Ответ Сергей48
Подождем, день ещё не закончился? Но моему только 12 лет назад, Новак впервые стал первой ракеткой мира? Поправьте меня, если не прав?
Понятия не имею. Ищите любителей статистики.
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Сергей48
Ответ Alex Morhan
Ну, пока как-то никто так и не дал ответы на вопросы почему-то.
Подождем, день ещё не закончился? Но моему только 12 лет назад, Новак впервые стал первой ракеткой мира? Поправьте меня, если не прав?
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CarpaCruciana
Ответ Сергей48
А вот есть же здесь статистику кто ведёт? Хотел поинтересоваться? А Новак в годы Карлоса имел более послужной список трофеев? И был уже на первой строчке рейтинга? Запамятовал я что то? Только не нужно говорить, что тогда на Пике был Роджер и Рафа?
Конечно никто из сербофанов не скажет, промолчат угрюмо
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Сергей48
Ответ Alex Morhan
Кажется, вы всё-таки могли бы. Постарайтесь и просветите несведущих, если несложно
Алех, здесь полно сведующих!) Люди считают даже порванные майки Джоковича, и знают все даты когда это случилось?) Я вам серьезно это говорю!
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Alex Morhan
Ответ Сергей48
Старый уже) вряд ли вспомню? Вот и спрашиваю у любителей статистики?
Кажется, вы всё-таки могли бы. Постарайтесь и просветите несведущих, если несложно
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Сергей48
Ответ Alex Morhan
Как узнаете/вспомните, поделитесь с миром)
Старый уже) вряд ли вспомню? Вот и спрашиваю у любителей статистики?
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Alex Morhan
Ответ Сергей48
А вот есть же здесь статистику кто ведёт? Хотел поинтересоваться? А Новак в годы Карлоса имел более послужной список трофеев? И был уже на первой строчке рейтинга? Запамятовал я что то? Только не нужно говорить, что тогда на Пике был Роджер и Рафа?
Как узнаете/вспомните, поделитесь с миром)
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CarpaCruciana
Ответ Виктор Морев
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Смена не закончилась еще у вас там в ментовском отделе?
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Виктор Морев
Ответ Eugenie Nation
У вас во всей стране принято к обману относиться толерантно. Если у Надаля отберут титулы за допинг, я и слова в защиту не скажу. Обман, ложь, жульничество для меня неприемлемо
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Eugenie Nation
Ответ Alex Morhan
Полагаю, мы с вами из одной страны, Евгений)
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Eugenie Nation
Ответ Alex Morhan
Тогда и вечные грунтовые рекорды могут быть отменены. Я бы лишний раз подумал стоит ли ...
У вас во всей стране принято к обману относиться толерантно.
Если у Надаля отберут титулы за допинг, я и слова в защиту не скажу.
Обман, ложь, жульничество для меня неприемлемо
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Сергей48
Ответ Eugenie Nation
Трудно поверить, что в этом возрасте человек на такое способен. Это беспрецедентно» -------------------------------- Давайте на всякий случай подождем 5-6 лет, когда технологии позволят выявлять нынешний допинг. Помню, про Армстронга тоже все восхищались, легендой своего вида был
Это вы кого имеете ввиду?)
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