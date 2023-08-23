Джон Макинрой: «Невероятно, насколько Алькарас уже хорош. И невероятно, насколько Джокович до сих пор хорош»
Джон Макинрой хочет видеть Новака Джоковича и Карлоса Алькараса в финале US Open.
«За последний год Алькарас добился просто невероятного. Теперь о нем говорят так же, как о Новаке и Рафе [Надале]. Он лучший игрок своего возраста, которого я когда-либо видел. Невероятно, насколько он уже хорош.
И невероятно, насколько Новак до сих пор хорош.
Потрясающе смотреть, как один из величайших играет с молодой суперзвездой. Я бы хотел снова увидеть этот матч. Последняя пара их встреч были упорными и невероятными. Надеюсь, так и продолжится.
В финале в Цинциннати Новак выглядел потрясающе. Было невероятно жарко, ему было тяжело. Но он как-то справился. Невероятно, что в таком возрасте он все еще настолько силен.
Есть ощущение, что он способен показывать такое еще три-четыре года. Трудно поверить, что в этом возрасте человек на такое способен. Это беспрецедентно», – сказал семикратный чемпион турниров «Большого шлема».
Джокович теперь в топ-3 по титулам и выигранным матчам. Кого надо догнать? И где россияне?
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это другое?
сильнейший.
Если у Надаля отберут титулы за допинг, я и слова в защиту не скажу.
Обман, ложь, жульничество для меня неприемлемо