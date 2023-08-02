Горан Иванишевич: «Синнер и Новак – единственные, кто могут создать угрозу Алькарасу на US Open»
Горан Иванишевич рассказал, кто может помешать Карлосу Алькарасу на US Open.
Хорват тренирует Новака Джоковича, которого испанец обыграл в финале «Уимблдона».
«Синнер и Новак – единственные, кто могут создать ему угрозу. Игра Синнера не подходит Алькарасу, и у них были очень интересные матчи. Медведев в хороший день тоже феноменальный игрок.
Новак остается последним динозавром. А остальные претенденты – молодые парни.
И в длинном матче с Алькарасом не может тягаться никто, кроме Синнера и Джоковича. Те, кто не может долго выдерживать его темп, могут сразу собирать ракетки и ехать домой».
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Может, лучше сначала посмотреть, как проведут Мастерсы в Торонто и Цинциннати элита мужского тенниса и только потом делать какие-то выводы?)
US OPEN очень удобен для него
Он постоянно проигрывает Медведеву,Звереву и Циципасу,мне кажется любой из этой тройки,в топовом состоянии обыграют Янника,по крайней мере пока.
Думаю Медведев однозначно топ-3 фаворит на UsOpen.
(Ну разве что Киса год назад выиграл на РГ), а Зина может, а речь здесь про Алькараса (который ТОП-2) , А не про то на какой строчке в фаворитах стоит кривой