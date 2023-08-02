Горан Иванишевич: «Синнер и Новак – единственные, кто могут создать угрозу Алькарасу на US Open»

Горан Иванишевич рассказал, кто может помешать Карлосу Алькарасу на US Open.

Хорват тренирует , которого испанец обыграл в финале « ».

«Синнер и Новак – единственные, кто могут создать ему угрозу. Игра Синнера не подходит , и у них были очень интересные матчи. в хороший день тоже феноменальный игрок.

Новак остается последним динозавром. А остальные претенденты – молодые парни.

И в длинном матче с Алькарасом не может тягаться никто, кроме Синнера и Джоковича. Те, кто не может долго выдерживать его темп, могут сразу собирать ракетки и ехать домой».

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