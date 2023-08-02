Горан Иванишевич: «Синнер и Новак – единственные, кто могут создать угрозу Алькарасу на US Open»

Теги Новак Джокович US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Горан Иванишевич рассказал, кто может помешать Карлосу Алькарасу на US Open.

Хорват тренирует Новака Джоковича, которого испанец обыграл в финале «Уимблдона».

«Синнер и Новак – единственные, кто могут создать ему угрозу. Игра Синнера не подходит Алькарасу, и у них были очень интересные матчи.  Медведев в хороший день тоже феноменальный игрок.

Новак остается последним динозавром. А остальные претенденты – молодые парни.

И в длинном матче с Алькарасом не может тягаться никто, кроме Синнера и Джоковича. Те, кто не может долго выдерживать его темп, могут сразу собирать ракетки и ехать домой».

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19 комментариев

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Синнеру не хватает ментальных качеств, хотя в плане тенниса он очень даже крутой игрок. Ну а Новак это Новак. В любом случае надо наслаждаться каждым ТБШ где играет великий их осталось не очень много
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Ответ Great Ksan
Почему Синнер?Потому что не удобен испанцу? Он постоянно проигрывает Медведеву,Звереву и Циципасу,мне кажется любой из этой тройки,в топовом состоянии обыграют Янника,по крайней мере пока. Думаю Медведев однозначно топ-3 фаворит на UsOpen.
но Алькатраса именно Синнер, а не Даня или Ципа, несколько раз дергал за последний год, а на прошлом ЮСО у них был абсолютно равный матч. Речь об этом.
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Хотелось бы увидеть полуфиналы Медведев - Джокович, Алькарас - Синнер
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Не рановато делать прогнозы?
Может, лучше сначала посмотреть, как проведут Мастерсы в Торонто и Цинциннати элита мужского тенниса и только потом делать какие-то выводы?)
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Ответ Great Ksan
Почему Синнер?Потому что не удобен испанцу? Он постоянно проигрывает Медведеву,Звереву и Циципасу,мне кажется любой из этой тройки,в топовом состоянии обыграют Янника,по крайней мере пока. Думаю Медведев однозначно топ-3 фаворит на UsOpen.
А при чем тут Медведев, Зверев и Циципас, если речь идет о том, кто может доставить проблем Алькарасу в мачте между ними, а не о победе на ЮСО. Если говорить о победе во всем турнире, то понятно, что Медведев выглядит намного предпочтительнее
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Ответ Eugenie Nation
Ivanisevic calls Carlos Alcaraz a miracle: “As a person he is phenomenal, and as a player I won’t even talk, it’s a miracle. The energy he brings to the court, the way he plays... He’s always smiling, even when he loses, it’s amazing” Горан респектует, пока местный табор цепляется за любую мелочь, лишь бы навалить дерьма на молодого
Ты бы так за вамосами замечал подобное) Большинство фанов всех спортсменов(и не только их) по отношению к их конкурентам необъективны, мягко говоря. И все друг друга обвиняют, являясь при этом очень похожими)
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Ответ Stas Salesov
Вылетит от кого-то другого еще до финала, бгг
С чего такая уверенность
US OPEN очень удобен для него
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Ответ Stas Salesov
Неясно выразился, я про Джоковича) Что не угроза Алькарасу на ЮСО..
Разумеется)
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Почему Синнер?Потому что не удобен испанцу?
Он постоянно проигрывает Медведеву,Звереву и Циципасу,мне кажется любой из этой тройки,в топовом состоянии обыграют Янника,по крайней мере пока.
Думаю Медведев однозначно топ-3 фаворит на UsOpen.
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А мне кажется, Тиафу и Новак. Почему Тиафу? Ну, потому же, что и Синнер…
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Ответ Great Ksan
Почему Синнер?Потому что не удобен испанцу? Он постоянно проигрывает Медведеву,Звереву и Циципасу,мне кажется любой из этой тройки,в топовом состоянии обыграют Янника,по крайней мере пока. Думаю Медведев однозначно топ-3 фаворит на UsOpen.
Тобой перечисленные персонажи не могут похвастаться хорошими результатами с Алькарасом
(Ну разве что Киса год назад выиграл на РГ), а Зина может, а речь здесь про Алькараса (который ТОП-2) , А не про то на какой строчке в фаворитах стоит кривой
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