Бузкова о травле за инцидент с Мию Като на «Ролан Гаррос»: «С тех пор дистанцировалась от соцсетей, потому что это война, которую тебе никак не выиграть»

Теги Ролан Гаррос происшествия WTA соцсети Сара Соррибес-Тормо Мари Бузкова Мию Като Алдила Сутьяди Теннис

Мари Бузкова рассказала, что сталкивается с хейтом в интернете после парного «Ролан Гаррос».

Мию Като и Алдилу Сутьяди сняли с турнира за то, что японка случайно выбила мяч в болдевочку в матче против Бузковой и Сары Соррибес-Тормо.

После этого несколько игроков раскритиковали то, как Бузкова и Соррибес-Тормо повели себя в этой ситуации.

«Я бы сказала, что даже сейчас случаются эмоционально тяжелые дни, когда чем-то делишься, а многие люди пишут злобные комментарии по поводу того инцидента. Для мне это довольно тяжело, потому что я никогда не была в ситуации, где я чувствовала себя плохим человеком.

Мы не хотели, чтобы соперниц дисквалифицировали, и очень грустно, когда люди думают, что мы настаивали на этом, хотя просто таковы правила.

Это то, чего я никому не пожелаю. Нам как спортсменам очень тяжело. В соцсетях мы выставлены напоказ, и очень легко неправильно интерпретировать ситуацию, когда она активно вирусится. Мы не можем как-то на это повлиять.

С тех пор дистанцировалась от соцсетей, потому что это война, которую тебе никак не выиграть. В интернете всегда кто-то будет объектом буллинга».

Като о дисквалификации с «Ролан Гаррос» за попадание мячом в болдевочку: «Судья и супервайзер сказали: «Если бы на ее месте был мальчик, все было бы нормально»

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4 комментария

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Sweden Sun
А теперь пусть представит, как тяжело было Като. Интересно, Боузкова всерьез считает, что ни в чем не виновата в той ситуации и когда говорила, что другие парницы "не удивлены, что такое с японкой случилось"? Неприятная особа.
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Сергей Орлов
Ведешь себя мерзко – получаешь заслуженную реакцию общественности.
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sedric
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Under
Ответ sedric
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так все шизанутые или есть адекватные всё же?
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