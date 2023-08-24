Бузкова о травле за инцидент с Мию Като на «Ролан Гаррос»: «С тех пор дистанцировалась от соцсетей, потому что это война, которую тебе никак не выиграть»

Мари Бузкова рассказала, что сталкивается с хейтом в интернете после парного «Ролан Гаррос».

Мию Като и Алдилу Сутьяди сняли с турнира за то, что японка случайно выбила мяч в болдевочку в матче против Бузковой и Сары Соррибес-Тормо.

После этого несколько игроков раскритиковали то, как Бузкова и Соррибес-Тормо повели себя в этой ситуации.

«Я бы сказала, что даже сейчас случаются эмоционально тяжелые дни, когда чем-то делишься, а многие люди пишут злобные комментарии по поводу того инцидента. Для мне это довольно тяжело, потому что я никогда не была в ситуации, где я чувствовала себя плохим человеком.

Мы не хотели, чтобы соперниц дисквалифицировали, и очень грустно, когда люди думают, что мы настаивали на этом, хотя просто таковы правила.

Это то, чего я никому не пожелаю. Нам как спортсменам очень тяжело. В соцсетях мы выставлены напоказ, и очень легко неправильно интерпретировать ситуацию, когда она активно вирусится. Мы не можем как-то на это повлиять.

С тех пор дистанцировалась от соцсетей, потому что это война, которую тебе никак не выиграть. В интернете всегда кто-то будет объектом буллинга».

Като о дисквалификации с «Ролан Гаррос» за попадание мячом в болдевочку: «Судья и супервайзер сказали: «Если бы на ее месте был мальчик, все было бы нормально»

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