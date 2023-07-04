Бузкова о дисквалификации Като с парного «Ролан Гаррос»: «Многие парницы сказали, что не удивлены, что произошло нечто подобное»

Теги Ролан Гаррос WTA Сара Соррибес-Тормо Мари Бузкова Мию Като Теннис

Мари Бузкова рассказала, какие эмоции испытала после парного «Ролан Гаррос».

Мию Като и Алдилу Сутьяди сняли с турнира за то, что японка случайно выбила мяч в болдевочку в матче против Бузковой и Сары Соррибес-Тормо.

После этого несколько игроков раскритиковали то, как Бузкова и Соррибес-Тормо повели себя в этой ситуации.

«Все закидали нас камнями. Мне пришлось удалить соцсети, меня выставили злодейкой, и я ужасно чувствовала себя в этой роли.

В то же время WTA попросила нас быть тактичными и нейтрально реагировать на всю эту ситуацию. Но она [Като] выступила по полной программе! Не знаю, хотела ли она оказаться в центре внимания. Она сама поставила себя в такое положение, а перевернула все так, что мы злодейки.

Я ей сочувствовала и написала, чтобы она не придавала этому значения и что мне жаль, что мы вообще оказались в этой ситуации (Като не ответила – Sports.ru).

Мы самые неконфликтные игроки, самые честные. Многие парницы сказали нам, что они знали, как она себя ведет, и не удивлены, что с ней произошло нечто подобное».

Также чешка объяснила, почему они с Соррибес-Тормо смеялись, пока ждали на корте решения судьи и супервайзера.

«Я сказала Саре что-то на испанском и ошиблась в грамматике. Она засмеялась, а на видео выглядело так, будто мы неуместно смеемся над соперницами. На самом деле все было совсем не так».

По словам Бузковой, скандал утихает, и отношение к ней меняется в лучшую сторону.

«После этой бури все снова стали лучше к нам относиться, когда увидели, как все обернулось против нас. Мне казалось, что все пошло под откос и то, на что я потратила всю карьеру, забыто. Но сейчас все приветливые, дети подходят ко мне фотографироваться, у меня еще остались болельщики, и это хорошая новость. Если бы я была одна на корте, я бы больше никогда ни к чему не привлекала внимание. Надеюсь, я больше не попаду в такую ситуацию».

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10 комментариев

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Tarkovski
Если бы ты не ябедничала и не клянчила снятие соперниц, такого отношения не было бы. А сейчас идут оправдания да ещё наезды на Като. Веди себя достойно в любой ситуации и никто слова не скажет
+26
0
+26
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Kudim41
Мало того , что ябеда, так ещё и лицемерка:

«Я ей сочувствовала и написала, чтобы она не придавала этому значения и что мне жаль, что мы вообще оказались в этой ситуаци»
+12
0
+12
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dimon 2.0
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имхо но эта ситуация когда в большой спорт набирают детей-обслугу явно выходит из берегов. что - если в хоккее арбитр случайно ловит шайбу или сталкивается с игроком значит дисквал команде ? што за бред ?? набирайте значит взрослых болбоев, делайте им защитную экипировку ! ну детсад. чесслово.
+7
0
+7
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Доминик
"Мы самые неконфликтные игроки, самые честные"

Забыла добавить: "И самые скромные". Выпрашивание дисквала для соперниц как-то плохо сочетается с указанными качествами.
+2
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Другая_
Мы самые честные

______

😂😂
+2
0
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Виктор Чернышев
"Для победы все средства хороши" - М.Бузкова.
А теперь строит из себя невинную овечку. Мерзко.
+1
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dimon 2.0
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Йенс Мустерманн
Бузкова и Тормо поступили правильно. Правила должны быть одинаковыми для всех. Акробата дисквалифицировали за попадание мячом в линейную, с какой стати Като должна быть неприкасаемой?
оч странные эти ваши правила. поставить детей из детсадика под скорости мячей 200 кмч и возмущаться после ай-яй-яй, мячик папал в ребенка
+1
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Leopold Stotch
Ответ dimon 2.0
имхо но эта ситуация когда в большой спорт набирают детей-обслугу явно выходит из берегов. что - если в хоккее арбитр случайно ловит шайбу или сталкивается с игроком значит дисквал команде ? што за бред ?? набирайте значит взрослых болбоев, делайте им защитную экипировку ! ну детсад. чесслово.
Ну на ЮСО была очень взрослая болл-тетя, и это нисколько не помогло Новаку, а очень даже наоборот.
0
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Tarkovski
Ответ Йенс Мустерманн
Бузкова и Тормо поступили правильно. Правила должны быть одинаковыми для всех. Акробата дисквалифицировали за попадание мячом в линейную, с какой стати Като должна быть неприкасаемой?
Речь не о дисквале, а о поведении и элементарной этике. К Каррено Бусте после того случая никто претензий не имел, он не призывал снять серба
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