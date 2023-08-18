Алькарас о том, что подсказал Звереву, как обыграть Медведева: «Я хороший парень. Немного наивный в этом плане, так что все рассказал»

прокомментировал то, что подсказал , как обыграть .

«Поле для гольфа находилось в 30 минутах от места, где мы жили, так что у нас было время поговорить. Мы задавали друг другу вопросы, и он обтом спросил.

Он сказал, что я только что очень уверенно обыграл Даниила, спросил о правильной тактике. А я хороший парень. Немного наивный в этом плане, так что все рассказал.

Со многими игроками так – я задаю вопросы им, они задают вопросы мне. Но у него есть своя команда, свой тренер, своя подготовка к матчам.

Но когда меня кто-то что-то спрашивает, я отвечаю».