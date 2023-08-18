Алькарас о том, что подсказал Звереву, как обыграть Медведева: «Я хороший парень. Немного наивный в этом плане, так что все рассказал»

Теги ATP Western & Southern Open Александр Зверев Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал то, что подсказал Александру Звереву, как обыграть Даниила Медведева

«Поле для гольфа находилось в 30 минутах от места, где мы жили, так что у нас было время поговорить. Мы задавали друг другу вопросы, и он обтом спросил. 

Он сказал, что я только что очень уверенно обыграл Даниила, спросил о правильной тактике. А я хороший парень. Немного наивный в этом плане, так что все рассказал. 

Со многими игроками так – я задаю вопросы им, они задают вопросы мне. Но у него есть своя команда, свой тренер, своя подготовка к матчам. 

Но когда меня кто-то что-то спрашивает, я отвечаю».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hardy
чувствую такие разговоры Медведева нормально так заденут, разозлится)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Salesov
Деревенский, что с него взять)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Emma Nevskaia
щедрая душа 😄
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий