Зверев о том, как обыграл Медведева: «Играл в гольф с Алькарасом, и он составил мне очень хороший план на матч»

Теги ATP Western & Southern Open Александр Зверев Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Александр Зверев рассказал, как Карлос Алькарас помог ему обыграть Даниила Медведева.

Немец победил россиянина в третьем круге в Цинциннати – 6:4, 5:7, 6:4

«Против него медленная игра – неплохая тактика. В Торонто на прошлой неделе я играл в гольф с Карлосом Алькарасом, и он составил мне очень хороший план на матч.

Я задал ему несколько вопросов, и это мне помогло».

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3 комментария

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Сергей48
Ёпт🤦‍♂️
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Helga Kl
Саня слил чек-лист как обыграть Медведа 🤣, а заодно и Карася.
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Ан Кот
по-моему он прикалывается на счет медленной игры
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