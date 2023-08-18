Зверев о том, как обыграл Медведева: «Играл в гольф с Алькарасом, и он составил мне очень хороший план на матч»
Александр Зверев рассказал, как Карлос Алькарас помог ему обыграть Даниила Медведева.
Немец победил россиянина в третьем круге в Цинциннати – 6:4, 5:7, 6:4
«Против него медленная игра – неплохая тактика. В Торонто на прошлой неделе я играл в гольф с Карлосом Алькарасом, и он составил мне очень хороший план на матч.
Я задал ему несколько вопросов, и это мне помогло».
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