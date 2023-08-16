Медведев об условиях в Цинциннати: «По-моему, корт другой. Про мячи трудно говорить – потому что они сильно реагируют на покрытие»

Даниил Медведев прокомментировал условия в первом матче в Цинциннати.

Во втором круге он обыграл Лоренцо Музетти – 6:3, 6:2.

«По-моему, корт другой. Может быть, мячи. Но про мячи трудно говорить – потому что они сильно реагируют на покрытие. Можно построить тут же другой корт, и мячи будут реагировать по-другому. Трудно сказать.

Но корт другой, и мяч летит. В каждом матче, который я видел по телевизору, после одного плохого удара он летел бесконтрольно. И это непросто – потому что мы неидеальные. Но в таких условиях нужно стараться быть идеальнее соперника».

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