Медведев об условиях в Цинциннати: «По-моему, корт другой. Про мячи трудно говорить – потому что они сильно реагируют на покрытие»

Теги ATP Western & Southern Open Даниил Медведев Лоренцо Музетти Теннис

Даниил Медведев прокомментировал условия в первом матче в Цинциннати.

Во втором круге он обыграл Лоренцо Музетти – 6:3, 6:2.

«По-моему, корт другой. Может быть, мячи. Но про мячи трудно говорить – потому что они сильно реагируют на покрытие. Можно построить тут же другой корт, и мячи будут реагировать по-другому. Трудно сказать.

Но корт другой, и мяч летит. В каждом матче, который я видел по телевизору, после одного плохого удара он летел бесконтрольно. И это непросто – потому что мы неидеальные. Но в таких условиях нужно стараться быть идеальнее соперника».

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11 комментариев

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sined2000
Медведеву задают вопросы про условия - он отвечает. Хейтерня - что он него все время.
+7
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Leo Bonart
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Вечно ноет только хейтерня
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nadal fan girl
Мячи сильно реагируют на Медведева
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Leo Bonart
Ответ petia.subbotin
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Очередные ноунеймы здесь только хейтерские комментарии строчат
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Великий Алонсо
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sashati
мячи сильно реагируют на покрытие.
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Доминик
Так и не ответил: всё хорошо или всё плохо?
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petia.subbotin
Ответ Leo Bonart
Вечно ноет только хейтерня
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