Медведев о выступлении в Цинциннати: «Надеюсь, я смогу использовать свои наработки. Но проблема в том, что тренировки сильно отличаются от матчей»

Теги ATP Western & Southern Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления на «Мастерсе» в Цинциннати.

«Это мой последний турнир перед US Open, турнир очень важный – «Мастерс». В Торонто у меня, к сожалению, не получилось показать все, на что рассчитывал. Так что у меня есть пара дней, чтобы настроиться на нужный лад уже здесь, а потом, конечно, самое важное – стараться побеждать. Сетка довольно сложная, я бы сказал, что все соперники очень сильные, что неудивительно. Так что очень жду начала.

У меня есть 2-3 дня на тренировки и, надеюсь, я смогу использовать свои наработки во время турнира. Но проблема в том, что тренировки и официальные матчи очень сильно отличаются друг от друга. Как я уже говорил, ты можешь пытаться над чем-то работать на тренировках, но это не имеет смысла, пока ты не сможешь воплотить это в жизнь во время матча. Это то, к чему нужно стремиться.

Надеюсь, я смогу прибавить и показать свою лучшую игру перед US Open».

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3 комментария

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Генадий Адамов
мы тоже, твои болельщики, надеемся, так что давай не разочаровывай, ты можешь, когда сильно захочешь, главное играй поразнообразнее, верим в тебя да и во всех наших россиян, включая девочек
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Сергей48
Удачи!
+2
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Lada_ok
Вперёд, ДМ! За тебя болеем!
+2
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