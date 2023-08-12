Де Минаур о победе над Медведевым: «Знал, что должен использовать любые шансы и стараться играть агрессивно»

Алекс де Минаур оценил свою игру в матче с Даниилом Медведевым.

Австралиец победил в четвертьфинале в Торонто – 7:6(7), 7:5.

– Чем в сегодняшнем матче вы гордитесь больше всего?

– Наверное, больше всего я горжусь своим психологическим настроем. На протяжении всего матча я был очень спокоен и ни разу за матч не чувствовал себя выбитым из колеи.

Я придерживался плана на игру, сохранял позитивный настрой. И знал, что должен использовать любые шансы и стараться играть агрессивно, и в итоге сработало. Так что я очень доволен.

– Вы уступали 2:5 в первом сете, 2:5 на тай-брейке, у соперника было три сетбола, вы дважды уступали с брейком во втором сете. Как вам удается сохранять спокойствие и что вы говорите себе в этот момент?

– Говорю, что буду бороться до конца, до последнего очка, независимо от счета.

И я считаю, что это большое преимущество. Я научился этому с раннего возраста – всегда бороться, независимо от счета. И соперники тоже это понимают. Они это понимают, и им придется самим меня обыграть. Я не сдамся ни на каком этапе.

Да, как раз на этих этапах мне удалось забить несколько мячей, провести пару хороших розыгрышей. А потом у меня неожиданно появился шанс, и я смог переломить игру.

Так часто бывает в теннисе. Полная смена динамики. Поэтому всегда нужно оставаться в моменте.

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