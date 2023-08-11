Де Минаур впервые вышел в полуфинал «Мастерса»

Теги ATP National Bank Open Даниил Медведев Алекс де Минаур Теннис

Алекс де Минаур в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто обыграл Даниила Медведева – 7:6(7), 7:5. В первом сете он ушел со счета 2:5 и трех сетболов, а во втором отыграл брейк. 

Де Минаур впервые вышел в полуфинал «Мастерса». Дальше он сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина. 

Австралиец 13-й раз обыграл соперника из топ-10. В этом сезоне это его шестая победа такого уровня. 

14 комментариев

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Журэма
Поменьше надо было Медведеву рассуждать о том, на каком уровне застрял Де Минаур)
Хороший щелчок по носу получил.
О своем уровне пусть теперь задумается.
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Typizza
Даниил что-то ужасное продемонстрировал.
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blancheTheRocket
Совершенно неудивительно, что у него постоянно возникают проблемы против таких игроков как Минор, Агут, Буста, Симон. С ними нужно самому диктовать ход игры и выигрывать ибо они готовы держать мяч в игре до последнего. Тут и вылазят все его теннисные комплексы ( форхэнд, игра у сетки)
+11
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Ничего Смешного
Слив от Медведева, с грунтовиками на харде - Лев Толстой, а здесь how many time простой.
Опять его расслабленность и разгильдяйство, ему проще бросить матч, чем дожать. В первом сете творил откровенную дичь после брейка. Объективно Медведев мог сейчас с Карлито устраивать зарубы на харде на несколько лет, но Медведев с каждым разом даёт понять, что ему это не нужно. Опять вернулись психологические проблемы, начинает не получаться, заводится, срывается, проигрывает.
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goodloser
Ответ Kironbet
Его фанаты за такие комментарии жестко минусят, потому что готовы с пеной у рта доказывать, что он умеет что-то еще, кроме как тащить.
Медведев много что умеет кроме как тащить. Сегодняшние проблемы были не оттого, что он мало что умеет, а оттого, что то, что он в принципе умеет, он делал плохо. В том числе, плохо тащил.
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blancheTheRocket
Форхэнд Медведева - это тотальный кринж. Даже, когда проходит классная уходящая подача в первый квадрат, а соперник коротко принимает, он все равно ничего не может выжать из этой ситуации. Завязывается нейтральный розыгрыш. Последний гейм просто показательный, ещё вперёд вышел и сыграл в огромный аут, хотя ситуация была выгодная.
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Отец Погребняка
Психолога бы ему хорошего. Голова дурная, от этого и проблемы все в игре
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Murkin Monksik
на классе против тряпки ,браво де Миноур
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Великий Алонсо
Медведев одна из слабейших 1 ракеток и победителей ТБШ в истории
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Марадона курильщика
Дане по ходу нужно пройти очищение ITF-ом, чтобы вернуться на прежний уровень...
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Daniel End
Фокина просто не заметит Минора в полуфинале.Если брать в рассчет ту игру, которую он показывает по ходу турнира.
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александр Панкратов
Ответ Ничего Смешного
Слив от Медведева, с грунтовиками на харде - Лев Толстой, а здесь how many time простой. Опять его расслабленность и разгильдяйство, ему проще бросить матч, чем дожать. В первом сете творил откровенную дичь после брейка. Объективно Медведев мог сейчас с Карлито устраивать зарубы на харде на несколько лет, но Медведев с каждым разом даёт понять, что ему это не нужно. Опять вернулись психологические проблемы, начинает не получаться, заводится, срывается, проигрывает.
Так ему и надо...
+5
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Kironbet
Ответ blancheTheRocket
Совершенно неудивительно, что у него постоянно возникают проблемы против таких игроков как Минор, Агут, Буста, Симон. С ними нужно самому диктовать ход игры и выигрывать ибо они готовы держать мяч в игре до последнего. Тут и вылазят все его теннисные комплексы ( форхэнд, игра у сетки)
Его фанаты за такие комментарии жестко минусят, потому что готовы с пеной у рта доказывать, что он умеет что-то еще, кроме как тащить.
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Syndycate
Ответ Журэма
Поменьше надо было Медведеву рассуждать о том, на каком уровне застрял Де Минаур) Хороший щелчок по носу получил. О своем уровне пусть теперь задумается.
Еще говорил, что все время играл бы только на харде)
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