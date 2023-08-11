Алекс де Минаур в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто обыграл – 7:6(7), 7:5. В первом сете он ушел со счета 2:5 и трех сетболов, а во втором отыграл брейк.

Де Минаур впервые вышел в полуфинал «Мастерса». Дальше он сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина.

Австралиец 13-й раз обыграл соперника из топ-10. В этом сезоне это его шестая победа такого уровня.