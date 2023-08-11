Де Минаур впервые вышел в полуфинал «Мастерса»
Алекс де Минаур в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто обыграл Даниила Медведева – 7:6(7), 7:5. В первом сете он ушел со счета 2:5 и трех сетболов, а во втором отыграл брейк.
Де Минаур впервые вышел в полуфинал «Мастерса». Дальше он сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина.
Австралиец 13-й раз обыграл соперника из топ-10. В этом сезоне это его шестая победа такого уровня.
Хороший щелчок по носу получил.
О своем уровне пусть теперь задумается.
Опять его расслабленность и разгильдяйство, ему проще бросить матч, чем дожать. В первом сете творил откровенную дичь после брейка. Объективно Медведев мог сейчас с Карлито устраивать зарубы на харде на несколько лет, но Медведев с каждым разом даёт понять, что ему это не нужно. Опять вернулись психологические проблемы, начинает не получаться, заводится, срывается, проигрывает.