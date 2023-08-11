Медведев о матче с Де Минауром: «Он очень давно стоит в топ-20. В каком-то смысле застрял на этом уровне, но это хорошо»

Теги ATP National Bank Open Даниил Медведев Алекс де Минаур Теннис

Даниил Медведев прокомментировал матч против Алекса де Минаура .

Они встретятся в четвертьфинале в Торонто.

«Он очень хорошо играет. Уже очень давно стоит в топ-20. В каком-то смысле застрял на этом уровне, но это хорошо.

В таком положении ты всегда близок к топ-10. Нужен один хороший результат. К этому он и стремится на этой неделе.

Все наши матчи были очень сложными. Против него очень сложно забить навылет. Он бежит за каждым мячом, хорошо принимает. У нас были упорные матчи в прошлом, и последний, который я проиграл, тоже был таким.

Против него нужно быть стабильным, находить нужные моменты для подходящих ударов, заставлять его бегать и так далее. Конечно, нужно хорошо подавать».

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1 комментарий

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Dmitry Vasilchenko
С одной стороны застрял. С другой - это стабильность. Есть победы над Рафой и тд. Тяжело будет. Он на мопеде по корту ездит. Его нужно убивать монотонными разменами. А Даня это любит и умеет. Ждём.
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