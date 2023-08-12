Медведев о своих претензиях к мячам: «Придется приспосабливаться. В этом году у меня не так уж плохо получалось, так что придется снова искать выход»

Теги Новак Джокович ATP National Bank Open Даниил Медведев Алекс де Минаур Теннис

Даниил Медведев объяснил свои претензии к мячам на «Мастерсе» в Торонто.

Вчера он проиграл в четвертьфинале Алексу де Минауру – 6:7(7), 5:7.

– После Australian Open это обсуждали многие игроки. На Australian Open было проблематично. Но с тех пор нет ощущения, что в туре важна эта тема.

Это лишь мое ощущение – и опять же, я совсем не утверждаю, что так не должно быть. Я лишь говорю о своих ощущениях. Почти на всех турнирах разные мячи. Не знаю, может, корты отличаются, и поэтому этот мяч изнашивается.

Например, первые несколько дней мы с тренером работаем на тренировочных кортах. Вы разыгрываете, ладно, не хочу преувеличивать, может, 20 разменов, и ты берешь мяч, а он никакой.

Помню, при счете 2:1 [во втором сете] я проиграл подачу, но был длинный гейм. Потом я сделал обратный брейк, но тогда тоже был долгий гейм, и мячи были уже никакие. А нужно сыграть ими еще семь геймов.

Мне кажется, наметилась тенденция. И тогда начинаются очень длинные розыгрыши. И что забавно, мне нравятся эти длинные розыгрыши, но в быстрых условиях, потому что в них соперники не выдерживают эти розыгрыши. Когда условия медленные, абсолютно все могут выдержать эти длинные розыгрыши, потому что нет другого выбора.

Да, мне кажется, что мячи в туре становятся медленнее. Но если так, что ж, придется приспосабливаться. И, если честно, в этом году у меня не так уж плохо получалось, так что придется снова искать выход.

– Вас беспокоит эта тенденция? Планируете поменять что-то в своем игровом стиле?

– Нет, не думаю... Как я уже сказал, кому-то это нравится, кому-то нет.

Я бы хотел, чтобы все мячи были быстрыми, но не утверждаю, что так должно быть. Поэтому приходится приспосабливаться к условиям.

Есть такие игроки, как Новак. Я уверен, что 17 лет назад, когда он только начинал выигрывать «Большие шлемы» (первый ТБШ Джокович взял в 2008-м – Sports.ru), все было другое. Корты, мячи. Но он все равно выигрывал.

Поэтому нужно просто приспособиться. Как я уже сказал, мне нравятся более быстрые мячи. Но если они медленные, я должен приспособиться и стараться выигрывать с ними.

Но в целом ощущалось, что нужно было вложиться так, чтобы Алексу было трудно. А может, он просто очень хорошо играл, и поэтому я проиграл.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Григорий Федотов
Удачи на турнире Цинцинатти, там сетка сразу с неудобных соперников, скорее всего Эванс будет, дальше Зверев/Димитров..
мне кажется все проблемы сейчас в менталке и подаче:) надо работать и все будет:)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sarah Jabber
Ответ Трёха Ника Киргиоса
Медведев опять ноет! Сколько можно уже?! То ему не это, это ему не то! Отстань уже от Sports.ru! Надоело тебя читать!
Хватит в каждой теме ныть, что Медведев ноет. Сколько можно уже? Отстань уже от Медведева, просто не читай.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий