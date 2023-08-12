Медведев о своих претензиях к мячам: «Придется приспосабливаться. В этом году у меня не так уж плохо получалось, так что придется снова искать выход»

Даниил Медведев объяснил свои претензии к мячам на «Мастерсе» в Торонто.

Вчера он проиграл в четвертьфинале Алексу де Минауру – 6:7(7), 5:7.

– После Australian Open это обсуждали многие игроки. На Australian Open было проблематично. Но с тех пор нет ощущения, что в туре важна эта тема.

Это лишь мое ощущение – и опять же, я совсем не утверждаю, что так не должно быть. Я лишь говорю о своих ощущениях. Почти на всех турнирах разные мячи. Не знаю, может, корты отличаются, и поэтому этот мяч изнашивается.

Например, первые несколько дней мы с тренером работаем на тренировочных кортах. Вы разыгрываете, ладно, не хочу преувеличивать, может, 20 разменов, и ты берешь мяч, а он никакой.

Помню, при счете 2:1 [во втором сете] я проиграл подачу, но был длинный гейм. Потом я сделал обратный брейк, но тогда тоже был долгий гейм, и мячи были уже никакие. А нужно сыграть ими еще семь геймов.

Мне кажется, наметилась тенденция. И тогда начинаются очень длинные розыгрыши. И что забавно, мне нравятся эти длинные розыгрыши, но в быстрых условиях, потому что в них соперники не выдерживают эти розыгрыши. Когда условия медленные, абсолютно все могут выдержать эти длинные розыгрыши, потому что нет другого выбора.

Да, мне кажется, что мячи в туре становятся медленнее. Но если так, что ж, придется приспосабливаться. И, если честно, в этом году у меня не так уж плохо получалось, так что придется снова искать выход.

– Вас беспокоит эта тенденция? Планируете поменять что-то в своем игровом стиле?

– Нет, не думаю... Как я уже сказал, кому-то это нравится, кому-то нет.

Я бы хотел, чтобы все мячи были быстрыми, но не утверждаю, что так должно быть. Поэтому приходится приспосабливаться к условиям.

Есть такие игроки, как Новак. Я уверен, что 17 лет назад, когда он только начинал выигрывать «Большие шлемы» (первый ТБШ Джокович взял в 2008-м – Sports.ru), все было другое. Корты, мячи. Но он все равно выигрывал.

Поэтому нужно просто приспособиться. Как я уже сказал, мне нравятся более быстрые мячи. Но если они медленные, я должен приспособиться и стараться выигрывать с ними.

Но в целом ощущалось, что нужно было вложиться так, чтобы Алексу было трудно. А может, он просто очень хорошо играл, и поэтому я проиграл.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе