Медведев после поражения от де Минаура: «Мячи во всем туре почему-то становятся медленнее. Через два длинных гейма после смены они были уже никакие»

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Алекса де Минаура в Торонто.

В первом сете Медведев вел 5:2, но упустил преимущество и потом не реализовал три сетбола на тай-брейке. Во втором он дважды вел с брейком.

Матч закончился со счетом 6:7(7), 5:7.

«Во-первых, он здорово играл. Я считаю, что матч не был плохим. Я точно мог бы выступить лучше и выиграть первый сет. Я вел 5:1 на тай-брейке, подавал на сетболе. Так что я мог выступить лучше. Но в целом, как я уже говорил перед турниром, мне кажется, что сейчас мячи во всем туре почему-то становятся медленнее.

Мы видели много сенсаций, и, на мой взгляд, это связано с тем, что мяч более медленный и изнашивается уже после двух геймов. Например, во втором сете мы играли длинные геймы. Через два длинных гейма после смены мячей они были уже никакие.

Думаю, это уравнивает всех игроков, просто потому что по таким мячам тяжело бить. Есть несколько очень сильных игроков, и они, скажем так, могут вложиться в этот мяч. Как Карлос. Как Давидович. Думаю, именно поэтому он в полуфинале. Каспер Рууд так может. Некоторые игроки.

А у других, например, у меня, нет такой силы, чтобы легко вложиться в этот мяч. С двумя предыдущими соперниками, пусть они очень сильные, достаточно было контролировать мяч, и им уже становилось трудно. А с Алексом этого недостаточно. Нужно идти в атаку. И каждый раз, когда я пытался, у меня ничего не получалось. Поэтому приходилось играть такие длинные розыгрыши.

Вообще-то я хорошо играю такие длинные розыгрыши, так что сегодня я просто должен был лучше справиться. Но этого оказалось недостаточно. В принципе, поэтому я и говорю, что матч был такой упорный – потому что ты мало что мог сделать. Просто бьешь, бьешь, бьешь, бьешь, бьешь, бьешь и ждешь».

Также он оценил свой уровень в преддверии US Open.

«Я бы сказал, что четвертьфинал «Мастерса» – это не так уж плохо. И опять же, безусловно, надо было выигрывать первый сет. Даже второй, когда я дважды вел с брейком.

Но, как я уже сказал, условия не из легких. К сожалению, я не справился с ними на должном уровне, но был не так уж далеко. Это хороший знак.

В этом случае всегда можно выйти на этот уровень в ближайшие недели, и я постараюсь это сделать. До US Open остался всего один турнир. И мне обычно очень нравится играть в Цинциннати, так что постараюсь там прибавить.

Да, я, безусловно, разочарован, но пока просто смотрю в будущее без нервов».

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