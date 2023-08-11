Шамиль Тарпищев: «Медведев может далеко пройти по сетке в Торонто. Все зависит от него, но ему рано попадаются неудобные соперники»

Теги Шамиль Тарпищев ATP National Bank Open Даниил Медведев Теннис

Шамиль Тарпищев высказался о выступлении Даниила Медведева на турнире в Торонто.

Россиянин вышел в четвертьфинал, где сыграет с Алексом де Минауром.

«Даня готовился к турниру и вполне может выступить хорошо, далеко пройти. Хотя пара ударных игроков по сетке ему встречаются – это не очень хорошо. Неудобные соперники, рано попадаются.

Многое будет зависеть от самого Дани, но главное в любом случае – сохранить концентрацию к US Open», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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4 комментария

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Матвей Суицидин
Единственный неудобный соперник у Даниила - это Алькарас, ну может Хуркач еще в хороший день, но он уже выбыл.
+6
-1
+5
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tRIFF
Для начала реванш за Париж 2022, а в полуфинале видно будет...
+3
-1
+2
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N.S.A.8.5
По-моему сетка у него очень хорошая.
+3
-1
+2
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