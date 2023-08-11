Шамиль Тарпищев: «Медведев может далеко пройти по сетке в Торонто. Все зависит от него, но ему рано попадаются неудобные соперники»
Шамиль Тарпищев высказался о выступлении Даниила Медведева на турнире в Торонто.
Россиянин вышел в четвертьфинал, где сыграет с Алексом де Минауром.
«Даня готовился к турниру и вполне может выступить хорошо, далеко пройти. Хотя пара ударных игроков по сетке ему встречаются – это не очень хорошо. Неудобные соперники, рано попадаются.
Многое будет зависеть от самого Дани, но главное в любом случае – сохранить концентрацию к US Open», – цитирует Тарпищева ТАСС.
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