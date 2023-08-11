Медведев о выходе в четвертьфинал в Торонто: «Пока все неплохо. Но чем дальше, тем сложнее соперники и больше давления»

Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто.

В третьем круге он обыграл Лоренцо Музетти – 6:4, 6:4.

– Пока все неплохо. Но чем дальше, тем сложнее соперники и больше давления, и это то, ради чего мы работаем.

Уже жду завтрашней встречи. А в целом это были два отличных матча. Есть удары, которые я мог бы выполнить лучше. Но с точки зрения того, как проходили эти матчи, как я ломал ребят и контролировал ход игры, все было очень даже неплохо. Подача хорошо работала в важные моменты.

Пока все отлично. Посмотрим, что будет дальше.

– Все мы знаем, как сильно вы любите корты с твердым покрытием, но сейчас вы начинаете американскую серию после очень хорошего грунтового сезона и классного выступления на траве. Добавляет ли это вам уверенности перед отрезком сезона, на котором вы исторически хороши?

– Честно говоря, совсем нет. Я бы сказал, что больше уверенности мне придало то, как я начал в Роттердаме. Это было потрясающе, ведь перед этим я выпал из топ-10 и совсем не был уверен в своей игре. По какой-то причине она не работала.

И ты всегда начинаешь сомневаться: «Окей, смогу ли я вернуть ее обратно, даже если верю, что у меня это получится?» И с этого турнира у меня пошли отличные результаты. Тогда я подумал: «Здорово, я снова могу хорошо играть».

Так что эта история дает мне больше уверенности перед турнирами на харде. И, конечно же, как я всегда говорил, все начинается здесь, на этом турнире. Это очень важное место, где вы можете шаг за шагом повышать уверенность в себе. Пока это работает.

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