Алина Корнеева: «Не слежу за продвижением в рейтинге. Не думаю, что это сейчас очень важно»

Алина Корнеева ответила, сожалеет ли, что пропустит квалификацию взрослого US Open..

Ранее она говорила, что не сможет поехать в США, так как у нее нет визы.

– Мы думали, что если я выиграю юниорский «Уимблдон», то будем играть US Open – так как это будет возможный четвертый «Шлем». Но не сложилось, и решили, что уже не надо туда ехать. А после победной «сотки» было поздно подавать документы. Даже когда я играла «сотку», не думала, что смогу попасть в квалификацию. Об этом мне сказали уже после награждения в Португалии.

– То есть не следите за своим продвижением?

– Не слежу. Не думаю, что это сейчас очень важно (сейчас она 218-я в рейтинге WTA – Sports.ru).

– Какие планы на концовку сезона?

– Мы хотим заявляться на более крупные турниры – W125 и WTA 250. Скорее всего, получится поехать на «сотку» и хардовый 250-тысячник в Японии в начале сентября. Если не получится, то в Швейцарию на турнир W60, потом на грунт Италии – WTA 125. Но, конечно, больше рассчитываем на Японию, – сказала 16-летняя Корнеева в интервью «Чемпионату».

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