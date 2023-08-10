Корнеева о декларации о нейтралитете для участия в «Уимблдоне»: «Я еще маленькая, все родители решают – они делали»

Алина Корнеева рассказала, что у нее не было проблем с получением британской визы.

– Легко ли вам вообще дали визу на «Шлем», учитывая, что на «РГ» было семь юниоров, а на «Уимблдоне» – только три человека?

– Очень многие юниоры просто не играли, потому что поехали на взрослые турниры. Мы и подали быстро, и выдали нам ее за три недели до «Шлема». Так что легко.

– Можете подробнее рассказать о «декларации нейтралитета», которую всем участникам «Уимблдона» надо было до турнира подписать?

– Ой, честно говоря, не знаю. Вроде бы декларацию всем выдают: и взрослым, и юниорам. Я просто еще маленькая, все родители решают – они делали. Мне сказали, что я визу получила – и слава богу.

– Сейчас, кстати, некоторые теннисистки не могли попасть на турниры в ту же Польшу или Чехию. Сталкивались с такими проблемами? Вам отказывали с визами?

– Пока никаких проблем не было. И с визой нормально, и с шенгеном, который, кстати, скоро заканчивается и надо будет вновь делать, – сказала 16-летняя Корнеева в интервью «Чемпионату».

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