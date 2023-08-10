Алина Корнеева: «Я очень боюсь звездной болезни – был в моей жизни такой период в течение одной недели в 11 лет»

Теги WTA Алина Корнеева Теннис

Алина Корнеева высказалась о внимании прессы и агентств.

Корнеева – чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос». В июле она выиграла крупнейший взрослый титул в карьере – 100-тысячник в португальском Фигейра-да-Фош.

– Нет дополнительного давления, как на некоторых игроков АТР и WTA из России и Беларуси?

– Нет, все всегда комфортно. Нас это никак не касалось, никаких вопросов не было. Думаю, люди понимали, что мне пока 16 лет, и я в принципе ничего не понимаю в этом.

– Вас и Ксения Собчак поздравила, и наши бывшие звезды. А вы чувствуете себя звездой?

– Нет, пока ещё очень далеко до этого. Просто приятно, когда такие люди поздравляют.

– Ощущали когда-либо звездную болезнь?

– Нет, наоборот, я очень боюсь звездной болезни – был в моей жизни такой период в течение одной недели в 11 лет. Но родители сразу сказали: «Алина, приостановись!» Так что если я выигрываю, сразу стараюсь как можно меньше думать о победе, потому что понимаю, что иногда бывают не очень хорошие последствия.

– А как тогда ею наслаждаться?

– Нет, первые пару дней мы празднуем с командой. А потом новый этап и тренировки. Почему я и люблю теннис – каждую неделю новые турниры.

– Перегореть не боитесь?

– Я в принципе мало играю, в отличие от многих девочек, которые на турнирах практически каждую неделю. Мне нравится, как мы всё расписываем. Выезжаю на определённый срок – три турнира – возвращаюсь, перезагружаюсь, опять тренируюсь и выезжаю. И так каждый раз.

– После успехов кто-то из спонсоров, агентств стучится?

– Агентства стучатся очень давно, но мы пока не спешим. Это сложно. Родители хотят выбрать лучшее для меня: мы много читаем, общаемся. Сейчас у нас идут переговоры. Может, с кем-то и заключим, – сказала Корнеева в интервью «Чемпионату».

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4 комментария

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murzzzzzilka
Милота какая:) в течение недели в 11 лет:)))
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Сергей48
Талант есть бесспорно! При правильном отношении к тренировочному процессу, действительно можешь засиять🌟 Здоровья и удачи! Верь в себя, и всё получиться👌😁
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Янтарь
Родители, знакомые не по наслышке со спортом высших достижений - это не только прекрасные гены, но и ценный жизненный опыт, который можно передать дочери)
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Александр Рыбаков
Ответ murzzzzzilka
Милота какая:) в течение недели в 11 лет:)))
там неделя в целый год уложится)
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