Алина Корнеева: «Гражданство менять пока не собираюсь. И так нормально»

16-летняя Алина Корнеева прокомментировала победу на 100-тысячнике ITF в Португалии.

– Великолепный сезон: два юниорских «Больших шлема», сейчас – турнир в Португалии. Какая победа чувствовалась наиболее сильно?

– Чемпионат Австралии, потому что это был мой первый «Шлем», первая большая победа. Эмоциональное восприятие титула на «Ролан Гаррос» было намного спокойнее. Что касается Португалии, скажем так, появились позитивные эмоции, так как по взрослым турнирам у меня был небольшой спад.

– Вне корта вас с Миррой Андреевой можно считать лучшими подругам. Вопрос в том, возникают ли все-таки какие-то трудности из-за того, что ты дружишь, по сути, со своим конкурентом? Не проскальзывает моментами зависть?

– С моей стороны ничего такого нет, с ее стороны – не знаю. Конечно, это сложно. У меня спортивная семья. Папа всегда говорил, что в спорте дружить или невозможно, или очень сложно. В разговоре нам не так легко поднять тему тенниса.

– В связи с отстранением россиян от международных соревнований некоторые начали менять спортивное гражданство. Какое ваше отношение к этому?

– Таких мыслей пока нет. И так нормально.

– А в целом как справляетесь с давлением в связи с мировой ситуацией?

– Все хорошо. Куда бы мы ни приехали, тьфу-тьфу-тьфу, конфликтных ситуаций не было. Думаю, в теннисном мире люди понимающие, они осознают, что мне всего 16 лет, – сказала Корнеева в интервью «Спорт-Экспрессу».

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