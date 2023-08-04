Алина Корнеева: «Гражданство менять пока не собираюсь. И так нормально»

Теги WTA челленджеры и турниры ITF Алина Корнеева Теннис

16-летняя Алина Корнеева прокомментировала победу на 100-тысячнике ITF в Португалии.

– Великолепный сезон: два юниорских «Больших шлема», сейчас – турнир в Португалии. Какая победа чувствовалась наиболее сильно?

– Чемпионат Австралии, потому что это был мой первый «Шлем», первая большая победа. Эмоциональное восприятие титула на «Ролан Гаррос» было намного спокойнее. Что касается Португалии, скажем так, появились позитивные эмоции, так как по взрослым турнирам у меня был небольшой спад.

– Вне корта вас с Миррой Андреевой можно считать лучшими подругам. Вопрос в том, возникают ли все-таки какие-то трудности из-за того, что ты дружишь, по сути, со своим конкурентом? Не проскальзывает моментами зависть?

– С моей стороны ничего такого нет, с ее стороны – не знаю. Конечно, это сложно. У меня спортивная семья. Папа всегда говорил, что в спорте дружить или невозможно, или очень сложно. В разговоре нам не так легко поднять тему тенниса.

– В связи с отстранением россиян от международных соревнований некоторые начали менять спортивное гражданство. Какое ваше отношение к этому?

– Таких мыслей пока нет. И так нормально.

– А в целом как справляетесь с давлением в связи с мировой ситуацией?

– Все хорошо. Куда бы мы ни приехали, тьфу-тьфу-тьфу, конфликтных ситуаций не было. Думаю, в теннисном мире люди понимающие, они осознают, что мне всего 16 лет, – сказала Корнеева в интервью «Спорт-Экспрессу».

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11 комментариев

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Оставьте вы девчонок в покое, взрослым-то уже надоели... Им всем и так проблем хватает в профессиональном плане, еще и этим достаете.
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Пока не заигрывает во взрослом туре какие то прогнозы про ее будущее делать вообще невозможно. Все эти юниорские победу абсолютно не дают понимания ее будущего потенциала.
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Вспомнил классическое -
"Таити, Таити... Нас и здесь неплохо кормят"
+4
-1
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Ответ Function
Пока не заигрывает во взрослом туре какие то прогнозы про ее будущее делать вообще невозможно. Все эти юниорские победу абсолютно не дают понимания ее будущего потенциала.
Она во взрослом туре выиграла последний титул, уже близка к топ200
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ПОКА
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Как интересно подана новость. Между "Гражданство менять пока не собираюсь", и "Таких мыслей пока нет", как говорят в Одессе, две большие разницы. В первом ты уже думал над этим, но пока не планируешь. Во втором ты еще даже не думал.
+1
0
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Ответ Vale1
Оставьте вы девчонок в покое, взрослым-то уже надоели... Им всем и так проблем хватает в профессиональном плане, еще и этим достаете.
Вот вот .
+1
0
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И так нормально? Это, что за посыл?
+2
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Вельшман,не переживай ,с сине-желтый флагом гражданство ,она точно не возьмет,тебя одного и так хватает на всех ))
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