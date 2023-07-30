Корнеева не сыграет на US Open, хотя попадает в квалификацию
Чемпионка турнира W100 в Португалии Алина Корнеева рассказала, что не сыграет на US Open, несмотря на то, что ее нового рейтинга было бы достаточно, чтобы попасть в его квалификацию.
«У меня нет визы. Подаваться нужно было в июне, а сейчас уже поздно. Но ничего, это не последний US Open, где я смогу сыграть».
Наша юниорка взяла второй «Шлем» в сезоне. Алина Корнеева – дочь призера Олимпиады и фанатка Рыбакиной с Надалем
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другое дело что податься на визу можно было все равно, от ее наличия хуже не будет