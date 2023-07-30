Корнеева не сыграет на US Open, хотя попадает в квалификацию

Теги US Open WTA Алина Корнеева Теннис

Чемпионка турнира W100 в Португалии Алина Корнеева рассказала, что не сыграет на US Open, несмотря на то, что ее нового рейтинга было бы достаточно, чтобы попасть в его квалификацию.

«У меня нет визы. Подаваться нужно было в июне, а сейчас уже поздно. Но ничего, это не последний US Open, где я смогу сыграть».

Наша юниорка взяла второй «Шлем» в сезоне. Алина Корнеева – дочь призера Олимпиады и фанатка Рыбакиной с Надалем

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7 комментариев

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Welshman09
Ничего не понимаю! А на юниорский US Open 2023 ей что-ли виза не нужна? Или Алина Корнеева вообще не собирается появляться в США в августе-сентябре этого 2023 года??
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checker
ох уж эти визовые проблемы..(( хотя податься на визу можно прямо сейчас, в Португалии.. Штатам все равно где кто подается..
+7
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+6
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Sofia
Ответ Vale1
Третий "Шлем" в сезоне лишним, что ли, будет? Прям много кто столько выигрывал...
Она сразу сказала после РГ, что на юниорский ЮС не поедет, что в принципе тема календарного юниорского шлема ей не интересна, она хочет играть взрослые турниры. Но почему на взрослый решила не ехать - не знаю
+2
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f0rz
Ответ Vale1
Третий "Шлем" в сезоне лишним, что ли, будет? Прям много кто столько выигрывал...
он был бы нужен только в случае победы на уимблдоне, в противном случае практической ценности от него никакой, после 2-х титулов по юниорам и победы на 60-тысячнике понятно, что она готова играть в основном туре на уровне минимум второй сотни

другое дело что податься на визу можно было все равно, от ее наличия хуже не будет
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Vale1
Сама не стала подавать тогда, потому что рейтинга не хватало, или орги "Шлема" бы не позволили? И кстати, на юниорский тоже не поедет, значит?
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Evil Man
Ответ Welshman09
Ничего не понимаю! А на юниорский US Open 2023 ей что-ли виза не нужна? Или Алина Корнеева вообще не собирается появляться в США в августе-сентябре этого 2023 года??
это уже не её уровня турниры, зачем ей там играть
+1
-1
0
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Vale1
Ответ Evil Man
это уже не её уровня турниры, зачем ей там играть
Третий "Шлем" в сезоне лишним, что ли, будет? Прям много кто столько выигрывал...
+2
-2
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