Корнеева не сыграет на US Open, хотя попадает в квалификацию

Чемпионка турнира W100 в Португалии Алина Корнеева рассказала, что не сыграет на US Open, несмотря на то, что ее нового рейтинга было бы достаточно, чтобы попасть в его квалификацию.

«У меня нет визы. Подаваться нужно было в июне, а сейчас уже поздно. Но ничего, это не последний US Open, где я смогу сыграть».

Наша юниорка взяла второй «Шлем» в сезоне. Алина Корнеева – дочь призера Олимпиады и фанатка Рыбакиной с Надалем

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