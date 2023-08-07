Берреттини о депрессии: «Эта тьма кажется беспросветной. Она поглощает тебя, и ты выкапываешь себе не яму, а целую пропасть»

Маттео Берреттини рассказал о психологических проблемах, с которыми столкнулся во время реабилитации после травмы косых мышц живота. Из-за нее он пропустил грунтовый сезон.

«В моей жизни было слишком много сложностей, связанных с физическим и психологическим состоянием. Эта тьма кажется беспросветной. Она поглощает тебя, потому что вместо того, чтобы остановиться и перевести дыхание, ты выкапываешь себе не просто яму, а целую пропасть».

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