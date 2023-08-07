Берреттини о депрессии: «Эта тьма кажется беспросветной. Она поглощает тебя, и ты выкапываешь себе не яму, а целую пропасть»

Теги ATP психология Маттео Берреттини Теннис

Маттео Берреттини рассказал о психологических проблемах, с которыми столкнулся во время реабилитации после травмы косых мышц живота. Из-за нее он пропустил грунтовый сезон.

«В моей жизни было слишком много сложностей, связанных с физическим и психологическим состоянием. Эта тьма кажется беспросветной. Она поглощает тебя, потому что вместо того, чтобы остановиться и перевести дыхание, ты выкапываешь себе не просто яму, а целую пропасть».

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3 комментария

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Ответ Петя Петров
Я понимаю не все так просто, но все же. Как богатый, молодой, красивый и успешный человек может находиться в депрессии, тем более в беспросветной, как он говорит
Ты и не поймёшь, пока сам в эту пропасть не окунешься
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Ответ За Валенсию с 1999
Ты и не поймёшь, пока сам в эту пропасть не окунешься
У меня была депрессия, причем очень продолжительная. Но не от хорошей жизни, как у некоторых
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