Берреттини заплакал, проиграв первый матч после травмы

Теги ATP Boss Open Маттео Берреттини Теннис

Прошлогодний чемпион турнира в Штутгарте Маттео Берреттини в первом круге проиграл Лоренцо Сонего – 1:6, 2:6.

Для итальянца это был первый матч после травмы косых мышц живота, из-за которой он пропустил грунтовый сезон.

Уходя с корта, он заплакал.

По итогам турнира он выпадет из топ-30.

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9 комментариев

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VaD
Такое ощущение, что все здоровье в теннисе забрал Джокович, а все остальные игроки постоянно ломаются.
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Dym86
Ответ Павел павел
что то много плакать начали мужики.куда не глянь в новостях. тот плачет. этот плачет
Зато долго живут,а не умирают в 50 от сердечных заболеваний, вследствие подавления эмоций в себе. Кому что.
+5
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Денис Шмелев
Ответ Павел павел
что то много плакать начали мужики.куда не глянь в новостях. тот плачет. этот плачет
Итальянские мужчины не стесняются своих слез. Вот если бы скандинав или голландец публично заплакал, это было бы удивительно. )
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Nikolay Stavrogin
Ответ Dym86
Зато долго живут,а не умирают в 50 от сердечных заболеваний, вследствие подавления эмоций в себе. Кому что.
У Скандинавов нормально с долгожителями, а там сплошные интроверты )
Значит, дело в другом)
Вот в Мурманской области, которая там же находится - именно такая картина.
Интересно, почему
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Славонычч
Жаль " Буратино " то
видно хотел как лучше 🙄
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Доминик
Ответ Денис Шмелев
Итальянские мужчины не стесняются своих слез. Вот если бы скандинав или голландец публично заплакал, это было бы удивительно. )
Ботик вроде плакал недавно, когда слил финал Руньке.
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Zhodino Poliklinika
Ответ Dym86
Зато долго живут,а не умирают в 50 от сердечных заболеваний, вследствие подавления эмоций в себе. Кому что.
Дольше всего живут японские мужчины, у которых допустима только одна эмоция - харакири...
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Денис Шмелев
Ответ Доминик
Ботик вроде плакал недавно, когда слил финал Руньке.
Да, и это было удивительно. )
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