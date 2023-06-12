Берреттини заплакал, проиграв первый матч после травмы
Прошлогодний чемпион турнира в Штутгарте Маттео Берреттини в первом круге проиграл Лоренцо Сонего – 1:6, 2:6.
Для итальянца это был первый матч после травмы косых мышц живота, из-за которой он пропустил грунтовый сезон.
Уходя с корта, он заплакал.
По итогам турнира он выпадет из топ-30.
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Значит, дело в другом)
Вот в Мурманской области, которая там же находится - именно такая картина.
Интересно, почему
видно хотел как лучше 🙄