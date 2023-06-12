Берреттини заплакал, проиграв первый матч после травмы

Прошлогодний чемпион турнира в Штутгарте Маттео Берреттини в первом круге проиграл – 1:6, 2:6.

Для итальянца это был первый матч после травмы косых мышц живота, из-за которой он пропустил грунтовый сезон.

Уходя с корта, он заплакал.

По итогам турнира он выпадет из топ-30.

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