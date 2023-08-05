Энди Маррей: «Не переживаю о том, чем займусь, когда закончу. За время реабилитации после операции я понял, каково быть теннисистом на пенсии»

Теги Энди Маррей Уимблдон ATP Теннис

Энди Маррей рассказал, как относится к приближающемуся завершению карьеры.

«Не хотелось бы, чтобы это был мой последний матч на «Уимблдоне». Я по-прежнему планирую продолжать. Но в моем возрасте никогда не знаешь. Очередная травма может стать концом. Предсказать это невозможно.

Я не переживаю о том, чем займусь, когда закончу. Перед операцией мне пришлось принять тот факт, что, возможно, я больше не буду играть. Психологически я прошел этот путь, и, хотя было тяжело, я это принял.

Плюс шести месяцев реабилитации в том, что я понял, каково быть теннисистом на пенсии. Я проводил время дома с семьей, много играл в гольф. Мне очень, очень понравилось – у меня впереди много интересного».

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