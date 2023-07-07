Энди Маррей: «Это поражение будет какое-то время меня преследовать. Надеюсь найти мотивацию продолжить тренироваться»

Теги Энди Маррей Уимблдон ATP Стефанос Циципас Теннис

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал поражение во втором круге «Уимблдона» от Стефаноса Циципаса и то, как оно повлияет на его мотивацию продолжать карьеру.

«Сейчас я очень разочарован. Никогда не знаешь, сколько еще возможностей сыграть здесь у тебя будет. Наверное, на данном этапе карьеры поражения даются сложнее. Но неудачи на «Уимблдоне» всегда давались мне тяжело.

Играть в такой атмосфере, как здесь, конечно, великолепно. Это делает матчи интереснее и более памятными. Но в конечном счете у меня был хороший шанс впервые за долгое время пройти на «Шлеме» далеко, а я им не воспользовался. Невзирая на атмосферу и все остальное, я очень разочарован сидеть сейчас здесь.

Насчет следующего года пока не знаю. В этом вопросе очень важна мотивация, а ранние поражения на этих турнирах ее не добавляют.

После прошлого года я много думал, обсуждал с семьей и решил продолжить.

Сейчас заканчивать не планирую. Но это поражение будет еще какое-то время меня преследовать. Надеюсь найти мотивацию и продолжить тренироваться, работать, заставлять себя прибавлять.

Я мог победить и вчера, и сегодня. И в начале года я обыгрывал топов – например, Берреттини еще до его травм. Так что я могу выигрывать эти матчи. Но дело не в одном выигранном матче, а в том, чтобы выигрывать их по несколько подряд. А этого я не делаю».

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8 комментариев

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cosset
после такого тяжелого поражения Энди не щадит себя и вслух задаёт еще более сложные вопросы...
+6
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AminO2
Маррей выигрывал матч и, наверняка, доводил до победы, с каждым сетом преимущество нарастало. Перенос был не в его пользу, конечно.
+5
0
+5
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ugmyanswer
100% вернётся в следующем году
Show must go on
+3
0
+3
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AminO2
Ответ Arti22
20 лет разница, он ей как батя
Вы о чем?
+1
0
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Arti22
20 лет разница, он ей как батя
0
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ugmyanswer
Надо на USO ему сетку удобную чтобы прошёл несколько кругов и забыл про эти мысли

Хотя тут Пенистон (мягкая левша) +однорукий Цицикар
Куда удобнее то?!
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maalry
как развернуто и как грустно...
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