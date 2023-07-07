Энди Маррей: «Это поражение будет какое-то время меня преследовать. Надеюсь найти мотивацию продолжить тренироваться»
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал поражение во втором круге «Уимблдона» от Стефаноса Циципаса и то, как оно повлияет на его мотивацию продолжать карьеру.
«Сейчас я очень разочарован. Никогда не знаешь, сколько еще возможностей сыграть здесь у тебя будет. Наверное, на данном этапе карьеры поражения даются сложнее. Но неудачи на «Уимблдоне» всегда давались мне тяжело.
Играть в такой атмосфере, как здесь, конечно, великолепно. Это делает матчи интереснее и более памятными. Но в конечном счете у меня был хороший шанс впервые за долгое время пройти на «Шлеме» далеко, а я им не воспользовался. Невзирая на атмосферу и все остальное, я очень разочарован сидеть сейчас здесь.
Насчет следующего года пока не знаю. В этом вопросе очень важна мотивация, а ранние поражения на этих турнирах ее не добавляют.
После прошлого года я много думал, обсуждал с семьей и решил продолжить.
Сейчас заканчивать не планирую. Но это поражение будет еще какое-то время меня преследовать. Надеюсь найти мотивацию и продолжить тренироваться, работать, заставлять себя прибавлять.
Я мог победить и вчера, и сегодня. И в начале года я обыгрывал топов – например, Берреттини еще до его травм. Так что я могу выигрывать эти матчи. Но дело не в одном выигранном матче, а в том, чтобы выигрывать их по несколько подряд. А этого я не делаю».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Show must go on
Хотя тут Пенистон (мягкая левша) +однорукий Цицикар
Куда удобнее то?!