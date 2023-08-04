Кафельников о серии поражений Рублева в четвертьфиналах ТБШ: «Думаю, подсознательно это сидит у него в голове. Хотя по потенциалу Андрей может даже выиграть»

Евгений Кафельников высказался о шансах Андрея Рублева пройти дальше 1/4 финала на US Open.

«Рублеву, конечно, реально преодолеть четвертьфинал на Открытом чемпионате США. Но сколько уже было осечек? Я не попаду в точку, но порядка семи раз он играл в четвертьфиналах и ни разу в полуфинал турнира «Большого шлема» не выходил (на самом деле восемь – Sports.ru).

Думаю, подсознательно это сидит в голове: «Я игрок только четвертьфиналов турниров «Большого шлема». Хотя по потенциалу Андрей может даже выиграть. Иногда ему не везло, иногда и были реальные шансы, которыми он не воспользовался», – приводит слова Кафельникова ТАСС.

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