Кафельников о серии поражений Рублева в четвертьфиналах ТБШ: «Думаю, подсознательно это сидит у него в голове. Хотя по потенциалу Андрей может даже выиграть»

Теги US Open ATP Евгений Кафельников Андрей Рублев Теннис

Евгений Кафельников высказался о шансах Андрея Рублева пройти дальше 1/4 финала на US Open.

«Рублеву, конечно, реально преодолеть четвертьфинал на Открытом чемпионате США. Но сколько уже было осечек? Я не попаду в точку, но порядка семи раз он играл в четвертьфиналах и ни разу в полуфинал турнира «Большого шлема» не выходил (на самом деле восемь – Sports.ru).

Думаю, подсознательно это сидит в голове: «Я игрок только четвертьфиналов турниров «Большого шлема». Хотя по потенциалу Андрей может даже выиграть. Иногда ему не везло, иногда и были реальные шансы, которыми он не воспользовался», – приводит слова Кафельникова ТАСС.

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10 комментариев

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Ответ mrJerico
Последние разы все на Джока попадал, кто напомнит с кем у Рубля были реальные шансы на выход в 1/2 ТБШ?
С Чиличем на Ролан Гаррос
+3
0
+3
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А можно себе уяснить, что уровень в 1/4 игроков на ТБШ это вам не не хухры-мухры на других турнирах...
+1
0
+1
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Последние разы все на Джока попадал, кто напомнит с кем у Рубля были реальные шансы на выход в 1/2 ТБШ?
0
0
0
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Ответ mrJerico
Последние разы все на Джока попадал, кто напомнит с кем у Рубля были реальные шансы на выход в 1/2 ТБШ?
С Тиафо на ЮС Оупен
+2
-2
0
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Ответ Evil Man
Интересно, будет ли на спортсе новость что в заявке бельгийских фьючерсов на следующую неделю появилась Анна Чакветадзе?)) правда учитывая что она 10 лет не играла вообще, она даже на фьючерсы не попадет, если ей не дадут WC где-нибудь, она в списке alternate
с кем играет стартовый матч, не с Светланой пиронковой случайно?))
0
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